原住民封堵铁路危机，总理特鲁多：障碍物必须被移除

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

联邦政府依然会专注于“和平而持久的解决方式”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大BC省原住民维特苏维特恩（Wet’suwet’en）因反对修建不列颠哥伦比亚省的天然气管道，滨海天然气管道，而引发全国性抗议，阻断了加拿大太平洋铁路运输。本周已经是第二个星期了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周五，加拿大总理特鲁多专门召开记者会，就此回答记者提问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多表示，加拿大人对事件非常有耐心，我们的政府也非常有耐心。只是两个星期过去了，障碍物必须被清除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，特鲁多并没有承诺，联邦骑警会介入清除障碍。只是表示，那属于各省的司法管辖范围，希望各省警方采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，目前，介入谈判的各方都非常担心，情况变得不可接受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“谈判无法在只有一方有诚意的状况下获得成功”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抗议开始之初，保守党主张应该强制把障碍物移除。不过，自由党一直主张通过谈判达到目的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理特鲁多与联邦北方事务部长万达尔（Daniel Vandal）也对原住民领袖发出邀请，希望能与他们见面谈判，但是，却没有得到回应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而联邦警察也已经同意，会撤出维特苏维特恩领地范围。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，联邦政府终于意识到，原住民这次的抗议已经分为两个部分了，一部分是原住民活动家策划的抗议加拿大历史上对原住民的不公平待遇，还有一部分，是抗议天然气管道建设的。他认为，两者不能混为一谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关阅读：原住民封路危机：世袭与民选，过去与现在

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada