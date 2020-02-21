原住民封路危机：魁北克省防暴警察出动，准备拆除路障

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星期五（2月21日）下午，在总理特鲁多在首都渥太华召开新闻发布会的同时，一些身穿防暴服的蒙特利尔市南岸警察在该地区圣朗贝尔市示威者设置的铁道路障附近聚集。他们的同伴拉起了警戒线，关闭位于Saint-Gérald街和 Upper Edison街之间的Saint-Georges街路段。

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今天早些时候，几名警察曾去与示威者交涉。一些示威者离开了路障，但是到下午五点时，仍有二十多人留在原地。他们设置路障是为了声援五名反对修建天然气管道的BC省维特苏维特恩族（Wet’suwet’en）世袭酋长，但有些示威者并不是原住民。

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魁北克省长勒格（François Legault）今天上午在蒙特利尔市表示，他希望警察在他们认为适当的时候履行自己的职责，执行法庭强制令。他不会替警方决定行动时间，但是认为应该迅速采取行动。

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原住民封路抗议已经进入第三个星期，但圣朗贝尔市的路障是星期三设置的。CN铁路公司随即向法庭申请了强制令。星期四晚7点钟，一名法庭执达员在警察的陪同下向示威者递交了强制令。

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（RCI avec Radio-Canada, CP）

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