周末网络广播（2020年2月21-23日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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原住民封路危机：世袭与民选，过去与现在

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本星期加拿大原住民示威者封堵铁路，造成客运货运中断。这次危机因BC省北部的滨海天然气管道（Coastal GasLink）而起，但是它的源头却更久远，牵涉到加拿大的原住民政策变迁，原住民内部领导权和BC省的原住民土地所有权遗留问题。可以说，这场危机的种子早已种下。吴薇报道

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新冠病毒疫情让加中关系解冻？

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加拿大政府在中国爆发新冠病毒肺炎疫情后做出的反应受到中国政府的赞赏，有可能促成冰冻一年多的中加关系解冻。方华报道

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船上隔离对乘客有害无益：为何“钻石公主号”病例持续增加？

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“钻石公主”号邮轮上的新型冠状病毒（COVID-19）肺炎病例不断增加，到2月18日为止已达到542人。这艘停泊在日本横滨港的邮轮似乎正在变成病毒的温床，中国以外的全球病例有一半集中在此。有传染病学家表示，这说明这次前所未有的隔离行动是失败的，对船上的三千多乘客是有害的。更有医生说，隔离有利于我们大家，但是对被隔离者本人并没有好处。吴薇报道

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新冠病毒疫情让加拿大华人这两个行业受重创

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加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu星期一说，COVID-19疫情在中国的泛滥和加拿大开始出现确诊病人让有关COVID-19病毒疫情的虚假信息和对华人的偏见在网上迅速传播开来，这让在华裔移民聚集的温哥华市经商的华裔公司受到严重负面影响。方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。祝您健康愉快，下次节目见！

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一周图片报道

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