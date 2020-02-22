推特也要推出视觉故事-Twitter Stories？

– 推特收购Stories模板制造商Chroma Labs
专注文字信息的推特准备推出视觉系的“推特故事-Twitter Stories”？或者只是制作工具来发送更漂亮的推文？一个准确的消息是推特刚刚收购了故事模板制造商Chroma Labs。
Chroma Labs先前开发的Chroma Stories app可以让您填写时尚和视觉丰富的布局模板和框架，以便向Instagram Stories、Snapchat等发布视觉故事和更多内容。
推特表示不会保留Chroma Stories，而是将Chroma Labs的团队分成产品、设计和工程团队并合并进推特的原有团队。
Chroma Labs成立于2018年末，在2019年初发起了一轮种子投资。
通过攫取视觉故事方面最聪明的人才，推特可以给它的文字为主的App增添一些趣味。这是少数几个已经没有Stories的社交应用之一，它的创意工具非常有限。
Chroma Stories迄今已有37000次下载。尽管应用程序质量很好，但这种不温不火的欢迎度或许可以解释为什么这个团队会加入推特。
Chroma Labs拒绝透露收购条款，但表示Chroma Labs的所有7名员工都将加入。该团队将在推特的对话部门工作。
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