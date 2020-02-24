伊朗一乘客乘加航从蒙特利尔转机温哥华，新冠病毒检测阳性

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伊朗的一名乘客于 2 月 14 日从伊朗起飞前往温哥华，中途曾在蒙特利尔落地转机，搭乘了加拿大航空公司的客机前往温哥华，该乘客现已被证实感染了新冠病毒。

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加拿大航空公司 Air Canada 确认，在 2 月 14 日从蒙特利尔飞往温哥华的一次航班上，来自伊朗的一名乘客 COVID-19 检测呈阳性。

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加航说，卫生部门的官员在 2 月 22 日确认了这一病例。

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加航还说，正在与公共卫生当局合作，并已采取 “卫生当局建议的措施”。

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加拿大航空公司在一份声明中说：

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这位乘客在蒙特利尔登机前出现干咳，有类似流感的轻微症状，抵达温哥华后，该乘客去了温哥华的一家医院接受治疗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大航空公司和 BC 省卫生局（Provincial Health Services Authority ，PHSA）均未提供加航有关航班的航班号。

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只联系前 3 排和后 3 排乘客

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加拿大广播公司报道说，目前该乘客所乘航班上的机组人员和乘客还没有被隔离，加航正在等待加拿大卫生当局的有关决定。

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不列颠哥伦比亚省（BC）疾病控制中心表示，该中心只联系了在这一客机上服务了 “受影响区域” 的机组人员，以及坐在被感染乘客前 3 排和后 3 排的乘客 。

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BC 省卫生官员们还表示，并不认为这些人已被感染，通知他们只是一种预防措施。

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机场

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蒙特利尔机场管理局 （The Montreal Airport Authority ）表示，加航和BC省公共卫生部门都没把有关情况通知机场，直到看了媒体报道才知道此事。

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蒙特利尔机场还说，目前尚不清楚这名女子在登上加航航班前在机场呆了多长时间。

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温哥华国际机场 （Vancouver International Airport）也表示，无法告知是否需要将此事通知机场工作人员。

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加拿大第一个与中国旅行者无关病例

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卑诗省卫生服务局（PHSA）还表示，这名女子 30 多岁，住在弗雷泽卫生局（Fraser Health region）的管辖范围内，目前她正在在家中康复。

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这是加拿大的第一个与中国旅行者无关的 COBID-19 病例。

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包括这一病例在内，BC 省有 6 个确诊病例，其中 1 例已经康复。

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现在加拿大总共有 10 个病例，6 个 在BC省，4 个在安大略省。

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伊朗局势不妙

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COBID-19 疫情正在全球迅速蔓延。

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伊朗于周日宣布，该病毒造成的死亡人数为 8人，是中国以外死亡人数最多的国家。

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伊朗目前的感染总数为 43 例，主要集中在什叶派穆斯林圣城 Qom。

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伊朗当局从上周五开始关闭了电影院等公共场所，伊朗大部分地区的学校均已停课。

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德黑兰的地铁现在也开始每天进行消毒。

在中东其他地方，巴林和伊拉克报告了第 1 个病例，科威特报告了 3 个病例，均与来自伊朗的人有关。

沙特阿拉伯、科威特、伊拉克、土耳其、巴基斯坦和阿富汗都开始对来自伊朗的人进行限制。

（Radio-Canada，CBC）

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