加拿大国际广播电台走过风风雨雨75年

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二月二十五日是加拿大国际广播电台RCI成立75周年的日子，RCI这四分之三个世纪走过的路程可以说是风雨坎坷、甚至差点被撤裁，从原来的短波广播电台演变到现在的网络媒体。

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虽然在上个世纪30年代就已经有人呼吁加拿大应该有自己的国际广播电台以让世界听到加拿大的声音，加拿大联邦政府内阁也在1942年9月18日授权加拿大广播公司CBC负责成立国际广播电台，但加拿大国际广播电台的问世是在第二次世界大战快结束的1945年2月25日，那时主要的广播对象是派驻海外参加盟国反法西斯战争的几十万加拿大军人和欧洲国家民众。

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初创时的加拿大国际广播电台的名称是加拿大广播公司国际台International Service of the CBC，开始时使用英语、法语和德语对欧洲进行广播，起到了提振加拿大军人必胜的信心、瓦解敌国军民士气的作用。

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在第二次世界大战结束后长达几十年的冷战期间，CBC国际台增加了俄语等欧洲国家语言。到1972年正式开始使用加拿大国际广播电台RCI的名称。

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1989年，RCI开始使用汉语普通话向中国大陆进行广播。

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2012年，加拿大国际广播电台的预算从每年1200万加元被大幅度削减到2百万加元，结果是许多语言组被裁掉，剩下的英语、法语、西班牙语、汉语普通话、阿拉伯语五个语言组也停止短波广播、改为通过网络提供播音和信息服务。

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Marc Montgomery / RCI

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