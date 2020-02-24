安大略省确认第4个新冠病例

安大略省确诊了第 4 个新型冠状病毒病例。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
安大略省首席卫生官戴维·威廉姆斯 (David Williams) 医生、安大略省副卫生官芭芭拉·雅菲 （Barbara Yaffe）医生和多伦多卫生官艾琳·德维拉 （Eileen de Villa）医生星期一举行了新闻发布会。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
患者上周五从中国返回
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
德维拉（De Villa）在新闻发布会上说，一名 20 多岁妇女上星期五从中国抵达加拿大，因间歇性咳嗽而去了多伦多的北约克综合医院（ North York General Hospital），她在一月份曾去过中国武汉地区。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
这名妇女在多伦多的 COVID-19 测试结果呈阳性，测试结果已经于周一被温尼伯的国家微生物实验室确认。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
德维拉接着说，这名妇女被送回家进行自我隔离，因为她的症状有所 “缓解”。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她还说，这名妇女自从抵达多伦多以来，“与他人的接触非常非常少”。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她说：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
我们多伦多公共卫生部门的工作人员正在定期跟进，并正在监视她的症状。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（CBC）
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
发表评论