安大略省确认第4个新冠病例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省确诊了第 4 个新型冠状病毒病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省首席卫生官戴维·威廉姆斯 (David Williams) 医生、安大略省副卫生官芭芭拉·雅菲 （Barbara Yaffe）医生和多伦多卫生官艾琳·德维拉 （Eileen de Villa）医生星期一举行了新闻发布会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

患者上周五从中国返回

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德维拉（De Villa）在新闻发布会上说，一名 20 多岁妇女上星期五从中国抵达加拿大，因间歇性咳嗽而去了多伦多的北约克综合医院（ North York General Hospital），她在一月份曾去过中国武汉地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这名妇女在多伦多的 COVID-19 测试结果呈阳性，测试结果已经于周一被温尼伯的国家微生物实验室确认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德维拉接着说，这名妇女被送回家进行自我隔离，因为她的症状有所 “缓解”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还说，这名妇女自从抵达多伦多以来，“与他人的接触非常非常少”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们多伦多公共卫生部门的工作人员正在定期跟进，并正在监视她的症状。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada