安大略省警方采取行动，逮捕阻碍铁路交通的示威者

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星期一（2月24日）上午在安大略省贝尔维尔（Belleville）市附近，安大略省警方进入示威者营地，拘捕了10名示威者。两个多星期以来，当地莫霍克族原住民为声援BC省北部反对修建滨海天然气管道的原住民，在铁路上设置路障。这里是横跨加拿大铁道线的枢纽，停运两周造成东部哈利法克斯港口和西部温哥华港口的货物堆积。

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加拿大国家铁路公司（CN）早已从BC省高等法院获得强制令，要求示威者拆除路障。但示威者要求BC省的加拿大皇家骑警首先撤出维特苏维特恩族原住民的领地。安省警方和加拿大国家铁路公司昨天向示威者下达最后通牒，要求他们在午夜之前拆除路障和帐篷，否则将可能面临起诉。但是到今天早上警察车队开到时，现场仍有十几名示威者，路障也没有拆除。

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安大略省警方今天早上发布的声明说，警方一直希望双方积极沟通，促成堵路抗议活动和平结束。使用武力是最后的选择。

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在抗议发源地维特苏维特恩，BC省加拿大皇家骑警关闭哨所

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BC省北部的滨海天然气管道项目开工后，一些维特苏维特恩族原住民在通向工地的道路上设置障碍，阻止工人和施工车辆进入。承建公司从BC省高等法院获得法庭强制令，要求抗议者离开。加拿大皇家骑警2月初执行强制令，逮捕了几名示威者。安大略和魁北克省的一些其他族原住民闻讯出动封堵铁路，造成全国多处客运货运停顿。

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骑警撤出维特苏维特恩的地盘是其世袭酋长坚持的谈判条件，也是莫霍克族原住民提出的拆除路障的条件。上星期五，加拿大皇家骑警关闭了设在示威者营地附近的一个哨所，把那里的警察撤到附近的小城修斯顿，但是骑警在当地道路上的巡逻照常进行。

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世袭酋长们和示威者要求警方连巡逻也一并停止。但是加拿大公共安全部长布莱尔表示，加拿大所有的地区都需要警察服务，这个要求是不现实的。

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他还表示，政府会继续和原住民的和解进程。但是铁路交通停顿的影响极大，因此路障必须撤除，客运货运服务必须恢复。

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安省警方为今天的行动出动大量警力和车辆。拘捕示威者的行动进行得缓慢而和平。到今天下午，警察仍然留在现场。

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（RCI with CBC News, CP）

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