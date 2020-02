新冠肺炎疫情在中国之外开始泛滥

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

到星期日为止的数字显示,中国之外的几个国家COVID-19肺炎疫情突然恶化,伊朗有43个确诊病例、8个死亡病例,意大利有132个确诊病例、3个死亡病例,韩国有602个确诊病例、6个死亡病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

韩国总统文在寅星期日宣布全国进入最高级别的防疫紧急状态,授权有关部门采取过去没有使用过的强有力措施防止疫情进一步恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在伊朗COVID-19肺炎疫情突然恶化后,邻国亚美尼亚宣布关闭与伊朗的陆路边界、并暂停民航交通两个星期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥地利政府在接到来自意大利当局的通知,说一列开往奥地利方向的旅客列车上发现两名发烧乘客后,立即采取了禁止该旅客列车入境的措施;并随后采取了暂停所有往返意大利火车交通的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada