BC省发现第七例新冠病毒肺炎，加拿大为病毒大流行做准备

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省发现第7例新型冠状病毒肺炎。患者是一名40多岁的男子，和第6例“有密切接触”。BC省首席卫生官亨利（Bonnie Henry）在星期一的新闻发布会上没有说明两人是一家人还是朋友，但表示该男子在第6例初步诊断结果出来之前就已经出现症状。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亨利说，几个近距离接触过这名男子的人周末已开始隔离并接受检查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第6名患者是一个30多岁的女性，上个星期从伊朗乘飞机回到BC省，途中曾在蒙特利尔市转机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省现在可以根据自己的检测结果确诊新冠肺炎，无需通过加拿大国家病毒实验室。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省星期天发现第4例新冠肺炎病例。加上今天宣布的BC省第7例，加拿大本土累计病例达到11例。但是两省都有数名患者痊愈。11例中无一例重症。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从“钻石公主”号邮轮上撤回的129名加拿大人正在安省特伦顿军事基地隔离。47名在船上被确诊的患者留在日本接受治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠肺炎发展迅速，加拿大为大流行做准备

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦首席卫生官特丽萨.谭（Theresa Tam）今天在一次电话会议上说，新型冠状病毒造成的威胁在迅速演变。一些国家正在发生社区范围的人传人。有些国家可能没有能力及时诊断和控制疫情。更多的国家发生了无症状或症状轻微的病例。这些迹象意味着我们正在失去遏止病毒在全球传播的最佳时机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，加拿大到目前为止在发现输入型病例和防止社区内人传人方面做得相当成功，但是现在必须准备应对更严重的情况，例如加强机场的海关检控，要求出现症状的旅客自我隔离，敦促加拿大公民离开发生疫情的国家等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谭和加拿大卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）都表示，世界卫生组织是否宣布新冠肺炎为大流行病对加拿大要做的准备工作并无实际影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大流行病的标准

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织正在就是否宣布新冠肺炎为大规模流行病进行评估。总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，评估标准包括病毒传播的范围，致病的严重程度和对社会的影响。他认为新冠肺炎有成为大流行病的潜质，但目前还未到那一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，中国新增病例下降令人鼓舞。但是他的乐观似乎并没有感染到流行病专家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在本月初的世卫组织会议上盛赞中国采取的措施有力有效，“既保护好自己的人民，也全力阻止病毒向其他国家传播。这体现了中国的责任担当和信心能力。……中国实际上正在为传染病防控树立新的国际标杆，这不是夸张。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西蒙弗雷泽大学全球卫生研究所负责人凯莉.李（Kelley Lee）在接受CBC采访时说，世卫组织与现实的脱节在这次新冠肺炎危机中暴露无遗。另一方面，2003年的非典流行让世卫组织意识到，你最好不要得罪疫情最严重的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CP, CBC News，Kathleen Harris, Jonathon Gatehouse）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada