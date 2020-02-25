世卫组织总干事谭德塞 (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)

世卫为啥还不说新冠肺炎是大规模传染病

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月25日（星期二）10:29
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在先从中国武汉泛滥、随后让中国各省市沦陷、现在又开始肆虐离中国千里万里之外国家的COVID-19肺炎疫情让人谈之色变的情况下，世界卫生组织却一直没有宣布这是世界大规模传染病、而只是把其定性为国际性公共卫生紧急事件。

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什么是大规模传染病？

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世界卫生组织总干事谭德赛星期一再次表示，他不认为COVID-19肺炎疫情已到了世界大规模传染病的程度，因为还没有证据显示已经出现世界范围的COVID-19肺炎确诊病例和死亡病例猛增的局面。

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不过谭德赛承认，COVID-19病毒引发的肺炎疫情具有成为泛滥世界的大规模传染病的威胁性。

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谭德赛指出，世界卫生组织判定世界大规模传染病的三个标准是，是否在世界范围内传播、是否对人类生命健康构成严重威胁、是否对社会构成严重影响。

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到星期一为止世界卫生组织从世界主要国家得到的COVID-19疫情上报数字是，中国确诊病例77362人、死亡人数2618， 中国之外28个国家的确诊病例2074人、死亡人数23人。

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Flavio Lo Scalzo/Reuters

目前在中国之外疫情最严重的是意大利、韩国、日本和伊朗。

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加拿大上报的COVID-19确诊病例是10人。

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加拿大传染病专家、多伦多总医院的Isaac Bogoch医生解释说，世界卫生组织定义的“大规模传染病”简单来说是指一种传染性疾病在世界范围内传播开来；虽然世界卫生组织现在还没有使用这个词来形容COVID-19肺炎疫情，如果疫情继续扩散和恶化、世卫可能在不久的将来会不得不开始使用。

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为啥不愿使用这个词

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设在美国纽约的研究机构EcoHealth Alliance的负责人Peter Daszak在过去15年中一直关注和研究中国传染病问题，他说如果世界卫生组织在一两个星期内宣布COVID-19肺炎是世界大规模传染病，这不会让他感到吃惊。

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专家们认为，世界卫生组织不愿轻易宣布COVID-19肺炎是大规模传染病、是害怕引起世界范围的恐慌。

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Hwa-young/Yonhap via AP

世界卫生组织总干事谭德赛多次强调说，现在需要的是事实而不是害怕；现在使用大规模传染病一词不是事实、会引起恐慌。

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但也有专家认为，应该明确地让世界各国民众和政府了解COVID-19肺炎传染病的疫情，以尽早做好应对的准备；世界卫生组织如果等待的时间太长、太晚宣布COVID-19病毒肺炎是大规模传染病，这会让人们失去对世界卫生组织的信任。

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宣布和不宣布有啥不同

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专家们指出，世界卫生组织宣布COVID-19肺炎为大规模传染病并不会提高抗击疫情的能力，但会改变国际社会抗击疫情的战略方针，会把重点从隔离防疫转变到寻找有效的治疗方法上去。

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具体到加拿大来说，意味着公共卫生系统需要准备在对付输入性疫情的同时对付本国发生的传染疫情，这需要研发更简单高效的COVID-19病毒检验方法、研发针对COVID-19病毒有效的治疗手段。

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RCI with Adam Miller · CBC News

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