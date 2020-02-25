加拿大开始为新冠肺炎泛滥做准备

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在中国之外一些亚洲和欧洲国家COVID-19肺炎疫情迅速恶化的情况下，加拿大有关当局开始为新冠病毒肺炎疫情在加拿大泛滥的局面做准备。

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加拿大首席公共卫生官Theresa Tam说，被称为COVID-19的新冠病毒肺炎疫情在迅速恶化，虽然主要疫区仍然在中国湖北地区，但现在一些中国之外的国家开始出现COVID-19病毒在社区内人传人的疫情，这意味着不让COVID-19肺炎疫情全球扩散的机会之窗正在关闭，这是很让人担心的局面。

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Theresa Tam认为，在COVID-19肺炎疫情在世界一些国家开始恶化的情况下，到目前为止基本上做到及时跟踪本国境内出现的疑似和确诊病例、并采取相应防疫措施的加拿大，从政府到社区到家庭到个人，都需要对COVID-19肺炎疫情在加拿大扩散预做准备。

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世界卫生组织虽然把源自中国的COVID-19肺炎疫情称为国际性公共卫生紧急事件，但还没有把其升级到世界性传染病的程度。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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