夹在能源工业、环保和原住民和解当中的加拿大：阿省油砂矿项目被搁置意味着什么？

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在刚刚过去的周末，加拿大泰克资源公司（Teck Resources）宣布撤回一项开发阿尔伯塔省弗朗蒂尔（Frontier）油砂矿的申请。这个消息夹在新冠病毒的迅速蔓延和原住民此起彼伏的堵路抗议中间，没有引起太多注意。但是弗朗蒂尔是阿省有史以来最大的油砂矿项目之一，占地将近三百平方公里，预估投产后日产26万桶原油，创造数千个就业岗位和700多亿加元的税收。

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当然，它也会在今后四十年中每年排放400万吨温室气体。有分析人士说，这个项目反映了加拿大政府在矿物燃料工业、环境保护和原住民和解政策当中寻找平衡的尴尬处境。它的搁置在政治、经济和环保层面都影响重大。

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泰克资源的决定出乎所有人意料

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泰克资源筹备这个项目已有十年，投入资金超过十亿加元。加拿大政府内阁本来应该在这个星期做出是否批准该项目的决定。但是公司在这个节骨眼上宣布撤回申请，让所有人大吃一惊。星期一，泰克资源的股票下跌超过3%。

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该公司总裁林赛（Don Lindsay）在给联邦政府的信中说，做出这个决定的理由包括投资者缺乏兴趣和公司对环境问题的考虑。他也表示了对联邦碳税的支持。

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给加拿大政府解了围，但是……

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对特鲁多政府来说，弗朗蒂尔油砂矿项目是个棘手的难题。批准它和否决它都会遭一方谴责。阿尔伯塔省长肯尼（Jason Kenney）一早警告说，否决该项目意味着联邦政府放弃阿省最重要的经济行业，势必让西部民怨沸腾。现在虽然肯尼仍然把泰克资源撤回申请算在特鲁多账上，但至少不能说是他亲手下刀砍掉项目。

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然而从长远来看，泰克资源搁置油砂矿项目对特鲁多政府并不是好事。继安布里奇能源公司2016年取消北方门户输油管项目，TC能源公司2017年取消东能源输油管项目后，跨山输油管仍然障碍重重，BC省的滨海天然气管道正在引起原住民与环保人士的封堵铁道抗议。现在再加上弗朗蒂尔油砂矿被搁置，加拿大能源工业可能会令投资者望而却步。

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特鲁多的困境：如何兼顾化石燃料工业、环保和原住民和解？

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，现在需要“和解”的，除了加拿大与原住民以外，还有加拿大化石燃料工业的未来与现实，加拿大社会与加拿大政府为达到2050年零排放目标的减排政策，以及这三个领域彼此之间的和解，或者说兼容。

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特鲁多上台以来，一直努力在互相冲突的利益当中维持平衡：实施碳税，制定保护BC省海洋生态的法律，同时批准跨山输油管扩建；买下跨山输油管后，承诺把利润所得用于清洁能源项目；在审批能源项目时极为重视咨询原住民社区的环节，但同时也规定一个原住民社区或省份无权否决项目。

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他试图同时做好三件事，推动原住民和解进程，扶持西部能源工业，并且为实现长期减排目标努力。这些目标有时是直接冲突的，因此这种做法很容易受到攻击。例如原住民反对输油管，环保人士反对油砂矿，阿尔伯塔省反对碳税，等等。任何一方的反对者都很难感到满意，任何一方的支持者都可以指责特鲁多做得不够好不够快。

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保守党领袖希尔（Andrew Scheer）强调能源工业的发展，对环保和原住民和解没什么兴趣。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）则要求加强对环境的保护，加快与原住民的和解，但是对能源工业就比较冷淡。惠利认为，他们两人当中的任何一个如果今天坐在总理的位子上，并不会让今天的局面更和谐一点。

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惠利说，特鲁多似乎希望自己是两个极端中间的那个理智的声音。但是现在大家并不需要听他解释经济和环保不可分割，而是需要知道它们如何不可分割。在过去两个星期中发生了许多事，加拿大人现在要看他是否能在这个乱局中找出一条向前走的路来。

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（RCI with CBC News, Kyle Bakx, Aaron Wherry）

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