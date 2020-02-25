示威者断路促使加拿大两铁路巨头合作

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由于反对修建太平洋沿岸液化天然气输气管道的土著人和环境保护示威者阻断铁路交通的示威行动，加拿大两大铁路公司不得不面对其在加拿大主要地区铁路运输中断的问题。

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其中在安大略省Belleville市附近土著人保留区Tyendinaga阻断铁路线的示威活动对CN铁路公司运输的影响最大。

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在加拿大联邦政府的敦促下，两大铁路运输巨头加拿大国铁CN和加拿大太平洋铁路公司CP举行了分享铁路资源以绕开示威断路地区的谈判。谈判结果是加拿大两大铁路货运巨头之间出现了罕见的合作局面。

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从上个星期开始，CN和CP已经开始共用铁路线网、有时甚至是绕道美国向魁北克省和大西洋沿岸地区运送货物。

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被优先运送的是液化石油气、畜牧业饲料、污水处理厂所需的化学品等保证经济运行和人民生活的物资。

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加拿大联邦政府、CN、CP和上述紧缺物资的发货和收货方都闭口不谈这两大铁路货运巨头公司合作绕开示威者断路点的情况，以防止示威者发现后在新的关键铁路路段进行断路示威。

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RCI with Ashley Burke · CBC News

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