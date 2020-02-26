原住民堵路抗议：示威者在铁轨上焚烧轮胎

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星期三（2月26日），货运列车终于在安省贝尔维尔市附近的铁道上恢复运行。但是一些示威者在铁轨上焚烧轮胎，还有些人在向列车投掷物体。加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）要求示威者立即停止这种行为。他说，这是极其不安全的。他还敦促示威者拆除路障，遵守法律并鼓励对话。

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为声援BC省北部的维特苏维特恩族原住民世袭酋长对修建天然气管道的反对，贝尔维尔市附近的一些莫霍克族原住民紧贴铁轨扎营设障，导致铁路运输停顿。安大略省警方星期一上午逮捕了10名抗议者，并拆除他们的营地和路障。

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警方的行动引发了新的抗议活动。示威者在安省汉密尔顿市南部和蒙特利尔市附近设置了新的路障。一些原住民及支持者在BC省议会门前举行示威。

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加拿大的铁路客运和货运因原住民抗议受阻已经将近三个星期。加拿大交通部长加尔诺（Marc Garneau）说，铁路运输将需要几个星期、甚至几个月才能恢复正常，所有的经济领域都受到了影响。

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总理特鲁多今天表示，在铁轨上放火的做法极度令人担忧，如不立即停止可能会造成严重伤害。

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（RCI with CBC News，CP, Radio-Canada）

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