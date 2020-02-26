对新冠病毒泛滥的担心让股市连续两天暴跌

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在北美股市暴跌的黑色星期一之后，星期二北美和世界主要金融市场股市再次暴跌，两天的暴跌原因都是投资者担心COVID-19病毒肺炎会成为全球性疫情、进而让世界经济受到沉重打击。

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在美国股市道琼指数星期一暴跌超过1千点之后，星期二道琼指数又暴跌了879点、在27081点收盘，跌幅再次超过3%。这是2015年以来道琼股市表现最差的两天。

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在星期一暴跌之后，高科技公司占主导的美国纳斯达克指数星期二暴跌了255点，跌幅2.7%。

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能源、采矿公司比重大的加拿大多伦多股市综合指数在星期一猛跌之后，星期二再次猛跌385点、在17177点收盘，跌幅超过2%。

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加拿大蒙特利尔银行理财部的首席投资战略分析师Yung-Yu Ma认为，中国境外每新增一个COVID-19肺炎疫情国都会让投资者增加一分担心，而最近几天韩国、日本、意大利、伊朗等国相继曝出COVID-19疫情恶化的消息。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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