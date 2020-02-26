恐慌还是未雨绸缪：疫情让民众开始囤货

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在意大利COVID-19病毒肺炎确诊病例明显增加后，意大利开始出现抢购风潮，不但抢购口罩、洗手液、一次性手套等自我防护用品，而且开始抢购囤积食品。

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这与中国城市在COVID-19疫情刚出现时的抢购景象如出一辙。

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口罩和洗手液售罄

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虽然加拿大还没有出现COVID-19病毒肺炎确诊病例猛增的情况，但主要城市商店中的口罩和洗手液在几个星期前中国新冠病毒肺炎疫情恶化的消息传出后就已经被抢购一空。

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专家们认为抢购、囤积物资和食品的事情可能已在加拿大一些城市开始出现，或者是很快会在加拿大城市出现，而这未必是坏事。因为这未雨绸缪的准备是应对紧急状态所需要的，不管是地震、风灾等自然灾害还是大规模传染病这样的疫情。

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囤积食品

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在加拿大约克大学管理学院授课的Amin Mawani指出，在较长时间的紧急状态下民众买不到食品等基本生活必需品折射出的是经济供应链的中断，消费者看到的只是商店空空的货架，但实际上工厂企业也面临原材料供应中断、或工厂大量减员而无法继续生产的严重问题。

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从一月份以来中国面对COVID-19病毒肺炎疫情不得不采取的防疫措施就能看到隔离防疫会给经济运行带来的严重影响。工厂没有人上班自然无法生产出市场需要的产品，这会随之导致物资供应短缺和物价上涨。

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Amin Mawani认为，消费者和公司企业提前购货、为可能到来的疫情预做准备可以大大减轻疫情真正到来时的物资供应紧缺问题，对经济和社会的正常运行是件好事。

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经济链中断

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加拿大紧急状态领域的咨询公司Emergency Management & Training的总裁Darryl Culley认为，公司企业和普通消费者都应该为可能发生的紧急事件前瞻性地预做准备。比如现在可能会来临的COVID-19病毒肺炎疫情、加拿大东部地区可能会发生的冰灾、太平洋沿岸地区可能会发生的地震灾害，人们都因该做好在较长一段时间里在没有外界帮助下能自己生存下去的准备。

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对于公司企业来说，如何尽量减少疫情减员、并制定在疫情导致工人减员的情况下维持公司运转是必须预做的准备。比如提前培训员工成为一专多能的多面手、准许白领工作人员在家里办公等等。

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加拿大约克大学的Amin Mawani指出，当年的非典疫情告诉人们的是，疫情开始时人们担心的是生命的损失，而疫情过后人们发现疫情对经济带来的损失更大、范围更广、持续时间更长。

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