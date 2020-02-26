扔爆竹炸海狮：BC省渔民被指控三项罪名

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BC省渔民马斯登（Allen Marsden）去年三月从船上向一群海狮扔了一个“熊爆竹”，并让人拍下视频。他目前被根据加拿大渔业法和爆炸物法指控三项罪名，加起来可被判处最高15万加元的罚款或一年监禁。

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熊爆竹通常被用来在陆地上驱赶熊或其他动物，因此得名。视频显示，马斯登站在船上点燃引信，然后把爆竹扔向水里若隐若现的海狮群，几秒钟后爆竹爆炸，海狮受惊四散。此事被发现后，马斯登辩解说，他当时是去查看鲱鱼产卵的情况，但是海狮群惊走了鲱鱼。他并不想伤害它们。但是赤手空拳去驱赶海狮是危险的。他自己就曾经被咬过。

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加拿大渔业与海洋部说，惊扰、伤害或杀死海洋哺乳动物是违法行为。违反加拿大渔业法可被判处最高10万加元的罚款或1年有期徒刑，第一次违反加拿大爆炸物法可被判处最高5万加元的罚款，再犯罚款加倍。

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马斯登将在3月24日出庭。

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（RCI with CBC News, Cory Correia, CHEK News）

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