(Chung Sung-Jun/Getty Images)

新冠病毒全球蔓延加剧，拉丁美洲出现第一例

作者 黎黎 |
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发表 2020年2月26日（星期三）13:55
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  • 世卫组织总干事说，对中国境外的 COVID-19 病例 “深感忧虑”，但尚未构成全球大流行；
  • 韩国的病例数上升至 1,261 个，集中在大邱市及周边地区；
  • 世卫组织的专家小组将在本周末抵达伊朗；
  • 意大利的感染人数上升至 374 人，死亡人数 12 人；
  • 巴西卫生部确认了拉丁美洲的首例病例；
  • 特朗普将于周三 18 点（ET）举行有关 COVID-19 的新闻发布会；
  • 加拿大公共卫生官员仍然坚持说，加拿大的风险很低；
  • 安大略省出现第 5 个病例，患者是一名最近去了伊朗的女性；
  • 加拿大目前总病例数为 12 例。

星期三，巴西卫生部证实了拉丁美洲的第一例新冠病毒病例。

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巴西卫生部长 Luiz Henrique Mandetta 在一次新闻发布会上说，根据圣保罗（Sao Paulo）的一家医院的信息，一名61岁男子被感染，他最近去过意大利。

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他在新闻发布会上接着说，政府已经在采取应对措施。

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亚洲地区星期三又新增了数百个新的冠状病毒病例，意大利和伊朗的疫情正在加重，并蔓延到更多国家。

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美国敦促国民做好准备

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与此同时，美国疾病预防控制中心正在敦促美国人做好准备，该中心说，尽管眼前的风险很小，但全球局势表明可能会爆发大规模流行病。

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美国疾病预防控制中心的首席副主任安妮·舒卡特（Anne Schuchat）周二表示，这不是一个会不会发生的问题，这是一个什么时候会发生，以及多少人将被感染的问题。

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美国报告有 57 例新冠病毒感染病例。

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在结束了对印度的两天访问后在推特上表示，他将在周三晚些时候会晤美国政府官员，听取有关冠状病毒的简报，特朗普还将于周三 18 点举行一个新闻发布会。

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世卫组织：尚未构成全球大流行

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世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞周三在日内瓦表示，在意大利、伊朗和韩国，新型冠状病毒病例的突然增加令人 “深切担忧”， 但这种病毒可以被遏制住，还没有构成全球性大流行（pandemic）。

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PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / AP/LEE JI-EUN

与此同时，世卫组织的专家小组已经结束在中国的疫情考察，世卫专家小组的负责人、加拿大流行病专家布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）医生在返回日内瓦时告诉记者，准备工作不能等。

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他说，要做好病毒明天就会出现的准备，如果你不这样想，那就是还没有准备好。

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他接着说：

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这是正在不同地区迅速蔓延的疾病，我们必须采取超快速的措施来预防这种流行病。

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布鲁斯·艾尔沃德医生表示，中国的 “非凡大动员” 表明了采取积极的公共卫生政策可以有效遏制病毒的蔓延。

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世界卫生组织说，在中国政府对湖北省采取了隔离措施，并对其他地区采取限制措施后，新冠病毒在中国的蔓延于 2 月 2 日达到了顶峰。

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中国国家卫生健康委员会周三报告说，新增病例 406 例，低于一天前的 508 例，目前中国内地的确诊病例总数为 78,064 例，死亡人数增加了 52 人，为 2,715 人。

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(Stephanie McGehee/Reuters)

(CBC)

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