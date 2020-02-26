阿尔伯塔仍是加拿大人均收入最高省份

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在过去的几年中，大多数加拿大人的收入都在增长，但对于居住在阿尔伯塔省的人们来说，情况却相反。

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根据加拿大统计局的最新数据，从 2015 年到 2018 年，加拿大全国的税后收入中位数增长了 4.1％，但阿尔伯塔省的税后收入中位数则下降了 3.3％，是全国唯一两个收入下跌的省份之一。

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除阿省外，萨斯喀彻温省居民的税后收入下降了 1.1％。

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其他省份居民的收入则都有所增加。

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阿尔伯塔省人仍赚得最多

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不过，尽管收入下降，但阿尔伯塔省人带回家的钱仍比其他任何省份的人都要多，阿尔伯塔省居民2018年的税后收入中位数为 72,700 加元（包括个人和家庭）。

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这比加拿大全国的税后收入中位数 61,400 加元高出 18.4％。

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在2015年，阿尔伯塔省的收入中位数曾比全国的高出 27.5％。

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2018 年，阿尔伯塔省个人的税后收入中位数为 35,800 加元，家庭的为 98,400 加元。

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相比之下，加拿大全国的个人税收收入为 30,700 加元，家庭的收入中位数为 84,900 加元。

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（CBC）

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