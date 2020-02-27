原住民封堵铁路的抗议活动平息有望

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大两级政府原住民事务部长与维特苏维特恩族原住民世袭酋长定于太平洋时间星期四（2月27日）下午举行会面。为了促成这次三方会面，加拿大皇家骑警同意暂停在维特苏维特恩领地上的巡逻，滨海天然气管道公司也同意停工两天。这是世袭酋长们提出的两项谈判条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦原住民事务部长卡罗琳.贝奈特（Carolyn Bennett ）到达会面地点。（CP/Jonathan Hayward）

他们在会谈前发表声明，对警方和公司表示赞扬，称它们的决定提供了必要的空间，让各方得以怀着解决问题的良好意愿坐下来谈判。但他们认为这次会面只是化解危机的第一步，因为总理特鲁多和BC省长霍根（John Horgan）婉拒参加会面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

滨海天然气管道公司已经与沿途二十个原住民民选委员会签署了协议，但是这个项目遭到维特苏维特恩部族的五名酋长的反对。BC省加拿大皇家骑警进入该部族领地执行法庭强制令后，安大略省和魁北克等省的原住民发起封堵铁道的声援抗议活动，造成多处铁路运输停顿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天原住民封堵铁路抗议活动基本停止。在安大略省贝尔维尔附近的主要路障和示威者营地被警方拆除后，星期四一早又有二十余名示威者在金斯顿附近的铁道附近聚集，但是列车运行未受影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在BC省维多利亚市，两名示威者因在省议会大厦外涂写含有侮辱性言词的标语被警方逮捕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期四下午，唯一没有拆除路障是魁北克省蒙特利尔市附近卡纳瓦基保留地的莫霍克族原住民。这处路障本来是为声援BC省原住民而设置的，但拒绝拆除却是因为魁北克省长勒格（François Legault ）的一句话。勒格星期三表示，魁北克警方之所以迟迟没有前往卡纳瓦基保留地根据法庭强制令拆除路障，是因为得知该保留地的原住民有AK-47冲锋枪等武器，因此需要谨慎行事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡纳瓦基保留地的首领和示威者对此断然否认，认为勒格的话形同污蔑，要求他道歉。勒格拒绝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Radio-Canada, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada