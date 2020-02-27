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安大略省新冠病毒增至 6 例，加拿大现在 13 例

作者 黎黎 |
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发表 2020年2月27日（星期四）12:09
更新 2020年2月27日（星期四）12:28
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加拿大新冠病毒疫情：

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–          安大略省：6例

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–          不列颠哥伦比亚（BC）省：7例

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加拿大全国（截止到星期四上午）： 13例

安大略省公共卫生部门说，多伦多市又增加 1 个新冠病例，从而使安大略省的病例达到 6 例，加拿大全国的病例达到 13 例。

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安省第 6 名患者是第 5 名患者的配偶

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安省卫生机构说，新增患者是一名 60 多岁男子，他是安省第 5 名患者的配偶，目前正在家里自行隔离。

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安大略省卫生部首席医疗官戴维·威廉姆斯（David Williams）医生补充说：我们正在与多伦多公共卫生部门合作，公共卫生部门在与该患者定期联系。

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安省公共卫生部门说，这名男子的妻子 60 多岁，曾去伊朗旅行，她回来后发病，于 2 月 24 日前往多伦多桑尼布鲁克医院（Toronto’s Sunnybrook Hospital ）的急诊室就诊，COVID-19 检测阳性，她已经于当天出院，在家隔离。

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CBC

安省本地首例人传人

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安大略省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）说，第 5 名患者的丈夫并没有去伊朗，这是安大略省第一例在本地发生的人传人病例。

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安大略省的其他患者都是在中国旅行期间被感染的。

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卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特还表示，安大略省已经从2003年的SARS危机中学到了经验，该省各地的医院已做好应对COVID-19的准备。

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她说：

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安省的应急系统是有效的，安大略省民面临的风险仍然很低。

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加拿大开始准备

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随着病例的增多，加拿大的卫生官员们表示正在进行应急准备。

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加拿大副首席公共卫生官霍华德·恩乔（Howard Njoo）星期三表示，如果病毒有更广泛传播，加拿大官员则将考虑要求人们实行  “社会隔离”  措施，这意味着将取消包括公众集会和公共活动等。

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他对众议院的卫生委员会表示，这是预防措施，我们当然还没到这一步，但我们在仔细检查，确保我们为此做好了准备。

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PHOTO : RADIO-CANADA / BEN NELMS

霍华德·恩乔还说，关闭边界并不是正确的答案。

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加拿大边境服务局目前采取的措施是，入境者需要回答是否去过中国湖北省，或者是否有发烧、咳嗽或呼吸困难等症状。

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伊朗病例倍增

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最近几周来，伊朗的冠状病毒病例大幅增加，有专家认为，伊朗的实际病例数比公开报道的要多得多。

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德黑兰周四承认，情况不妙，到目前为止，新型冠状病毒已在伊朗造成 26 人死亡。

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PHOTO : REUTERS / NAZANIN TABATABAEE/WANA NEWS AGENCY

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）星期四表示，出现首例确诊病例的国家应该采取措施来 “迅速” 遏制病毒的蔓延。

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他在每日简报中告诉记者，在过去 24 小时内，又有 7 个国家报告出现了首个病例。

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（Radio-Canada，CBC）

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