沙特禁止有新冠疫情国家的穆斯林去麦加朝圣

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沙特阿拉伯星期四宣布有COVID-19病毒肺炎疫情国家的穆斯林将暂时被禁止入境来麦加朝圣，也禁止这些国家的旅游者入境沙特阿拉伯。

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每年都会有成百上千万世界各地的穆斯林教徒入境沙特阿拉伯，到麦加和麦地那这两个伊斯兰教最神圣的地方朝圣。

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虽然沙特阿拉伯目前还没有COVID-19确诊病例，但波斯湾一些国家已经出现疫情，其中伊朗COVID-19病毒肺炎疫情在迅速恶化。

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美国COVID-19病毒肺炎确诊病例上升到59个，加拿大是12个。

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最新被COVID-19病毒攻陷的国家有南美洲的巴西，亚洲的巴基斯坦，非洲的阿尔及利亚，欧洲的瑞典、挪威、希腊和罗马尼亚。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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