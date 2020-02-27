B方案：加拿大将加强疫情监控和隔离措施

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加拿大联邦副首席卫生官Howard Njoo星期三在联邦议会卫生健康委员会作证时说，联邦政府有关部门正在制定应急计划，以在现有监查隔离措施未能制止COVID-19疫情在加拿大扩散的情况下及时采取新的防疫措施；并强调加拿大卫生部门现在就需要设想几个星期或几个月后可能会发生疫情恶化情况的应对措施。

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Howard Njoo证实，已经成立了由联邦政府、省区政府卫生部门专家组成的顾问委员会，该委员会的任务是在目前已有的联邦和省政府两个防疫计划的基础上制定第三个全国性综合防疫计划。

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该综合防疫计划会包括的措施有取消大型公共活动、学校停课、医院让普通病人出院以腾出床位和资源收治疫情患者，等等。

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加拿大到星期三为止COVID-19病毒肺炎的确诊病例是12人。最新的确诊病人是安大略省一位年过六十、在2月15日从伊朗乘飞机返回加拿大的女性。

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加拿大公共卫生局本星期已开始在加拿大各机场国际旅客抵达区域的大屏幕上播放通知、要求所有国际旅客如果有发烧、咳嗽、呼吸困难的症状一定要告诉加拿大边检官员。

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加拿大政府高级官员在谈到COVID-19疫情时虽然仍说新冠病毒肺炎在加拿大扩散的风险继续维持在低水平，但已经开始加上疫情随时可能迅速恶化这样的话语。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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