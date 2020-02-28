加拿大隐私专员对皇家骑警使用人脸识别技术进行调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大隐私专员丹尼尔.泰里安（Daniel Therrien）的办公室发布公告说，隐私专员将对加拿大皇家骑警使用人脸识别技术是否符合加拿大隐私法进行调查。加拿大皇家骑警前一天刚刚证实此事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方星期四发表声明，承认在过去四个月里曾在调查涉及剥削儿童的罪案时使用了Clearview人工智能公司的人脸识别技术，因此得以解救两名儿童。另外还有“几个部门”也在罪案调查中“试验性地”使用了同一家公司的技术，但是声明没有就此提供进一步的细节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clearview是一家美国公司，其人脸识别系统号称拥有30亿张来自不同网站和社交媒体的图片，可供警方和金融机构寻找犯罪嫌疑人。自上个月《纽约时报》的相关报道发表以来，该公司的技术和宣传引起了质疑和是否侵犯公民隐私的担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

泰里安的办公室已经和安大略等省的隐私专员合作，对警方使用该公司技术的情况进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada