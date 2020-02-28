蒙特利尔南岸一居民每天跑步 20 公里去上班

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Joan Roch 是蒙特利尔市的一位电脑程序员，他的上下班方式很 “健康”。
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加拿大广播公司报道说，这位 46 岁的程序员住在蒙特利尔南岸的隆格伊（Longueuil）市，每天早上他跑着到位于蒙特利尔市内的公司上班，晚上再跑步返回家中。
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从住处到办公室大约 10 公里，这意味着他每天要跑至少 20 公里，跟半程马拉松（21.1公里）差不多。
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Joan Roch 在 René-Lévesque 大道上的加拿大奥林匹克之家（Canada Olympic House）楼前跑过 / (Submitted by Joan Roch)
跑着上班跟乘公交时间差不多
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Joan Roch 来自法国，他在蒙特利尔地区已经居住了 20 多年。
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不论是下雨还是大雪，他都会跑着上班，即便是 –30 C的酷寒也挡不住他的脚步。
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(Submitted by Joan Roch)
Joan Roch 告诉加拿大广播公司，一整天都得坐在电脑前，下班后跑着回家，那种追逐日落的感觉很享受。
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(Submitted by Joan Roch)
他接着说，他跑步上班差不多要 1 小时，搭乘公交系统也要 1 小时，而且跑步还能耗掉将近 700 卡路里。
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(Submitted by Joan Roch)
拍摄美景
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Joan Roch 也是位摄影爱好者，他说，跑步能让你看到开车和乘地铁看不到的绝美景色。
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他在自己的跑步过程中拍摄了不少照片。
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(Submitted by Joan Roch)
他还给自己的照片 “添加” 了幽默感，下面这幅照片的名字是 “我跟不少我的腿了” ：
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(Submitted by Joan Roch)
4 月15 日至 6 月21日， Joan Roch 将在南岸 La Prairie 市的社区中心 Centre multifonctionnel Guy-Dupré 展出自己的照片。
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(Submitted by Joan Roch)
（Meriem Chiadmi /CBC）
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