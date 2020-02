韩国新增新冠病人首超中国、世界股市暴跌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新的数字显示,韩国单日新增COVID-19病毒肺炎确诊病例的数量达到571人、超过中国327个新增确诊COVID-19病毒肺炎病人的数字。

虽然世界卫生组织还没有宣布COVID-19病毒肺炎是大规模传染病,但世界股票市场已经这样认为了。

在韩国、意大利、伊朗等国COVID-19病毒肺炎疫情都出现失控迹象、美国疾病控制中心也开始担心COVID-19疫情在美国泛滥的情况下,北美、欧洲和亚洲股票市场不但是哀鸿遍野、而且一些股市创下了暴跌新纪录。

美国道琼股市本星期已经暴跌了三天,其中两天是超过一千点的暴跌。道琼股票综合指数星期四1190点、跌幅超过4%的暴跌更是创下了历史记录。

亚洲国家股市也是惨不忍睹。日本股市单日跌幅达到3.7%,韩国和澳大利亚股市跌幅超过3%,香港、上海股市跌幅超过2.5%。

RCI with The Associated Press 、CBC News

