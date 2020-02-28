张可贴在封城前一天，前往武汉华南海鲜批发市场，希望看看究竟发生了什么？（张可贴提供）

95后媒体人张可贴自述：封城前最后一小时逃离武汉，只想要活下去

作者 梁彦 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月28日（星期五）12:01
更新 2020年2月28日（星期五）15:51
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“就是顷刻间，顷刻间，所有的自豪骄傲都没有了，就剩下很卑微的想要活下去的愿望”

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“到现在我还是觉得，武汉市政府如果早三个星期警告公民，预防这件事情，就不会是现在这个状况。”

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编者按：这场从武汉开始的疫情，改变了很多事情。我们希望通过这个系列报道记录下这场疫情发展的过程。如果您有自己的故事和经历，想和我们分享，欢迎留言给我们，或者发邮件到：China@rcinet.ca 欢迎参与。

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张可贴，95后，媒体人。

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她在武汉封城前一小时，坐高铁幸运逃离，回到了家乡襄阳。

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在自己的公众号”月亮与创可贴”上，她发布了一篇文章《亲历：封城前最后一小时我逃离了武汉，即使被万人唾骂，还是有话要说》

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最近，她虽然已经开始在家里办公，但是疫情和与此相关的人事，还是每时每刻在她眼前，令她担心。

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通过电话，人在湖北襄阳的张可贴接受了本台记者的采访。

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戴着口罩的张可贴。

“唯一的想法是，我要活下去”
我觉得，直到现在也很难梳理当时的情绪，整个人都是懵的，没有办法描述。当时脑子里想的就是，我要活下去，我要战胜这个病毒，我要回家。

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我也算是做媒体的，在疫情发生之后，我还去了华南海鲜市场。当时觉得，就想看看当时发生了什么？那时，我还不了解疫情有多严重。那是1月22号，封城前一天。

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我也是个好奇心很强的人，当天，海鲜市场人已经很少，没有什么人，也没有车。市场已经被消毒，警方已经用防护线拦起来了，商家也关门，没有人做生意，只有警察和保安把守。

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这个市场，它距离汉口火车站很近，是个非常大的市场，地理位置也很好，所以，是很热闹的。

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武汉华南海鲜批发市场。（张可贴提供）

武汉华南海鲜批发市场。（张可贴提供）

在去了海鲜市场之后当天，半夜两点看到封城的消息，我当时还是想留在武汉的。我觉得，自己已经去过海鲜市场了，要是我不幸感染上了，不愿意给爸爸妈妈带来什么影响。我都已经储存了可以撑到过年的食物。

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但是，最后一刻，我就想，就算我感染了，那我就好好隔离。如果要面临更严重的情况，我还可以再见见我的父母。

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当时是凌晨两点宣布封城。

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我是在凌晨六点抢到了高铁票。

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我还是非常幸运的，那就是一个一两分钟内做出的决定 —— 我不断地通过网络购买离开的高铁票，试了四次，终于成功了。

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（注：张可贴乘坐封城当天8点51分的高铁离开了武汉。）

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终于订票成功。（张可贴提供）

离开时的汉口火车站。（张可贴提供）

坐在逃离武汉的列车上，我感觉很讽刺
那天早上，逃走的人，真的很多很多。我从来没有见过（汉口）高铁站上有那么多人，整个广场围满了人，检票检查行李的人都排到广场外面了。大厅里面也是挤满了人，都是和我一样吧 —— 因为我自己是带着要活下去，能够见家人最后一面这个想法，可能不自觉地，把自己的情绪放大到一个群体了。

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我的感觉很难受。我一直是以中国国家的发展引以为豪的。感觉不管如何，一切都在向好的方面发展的，公民辛苦劳作，没有特别的问题，所有事情都欣欣向荣。

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但突然一个疫情，我就感觉，是在经历一个历史上的动荡时期，感觉非常难受。

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就是顷刻间，顷刻间，所有的自豪骄傲都没有了，就剩下很卑微的想要活下去的愿望。

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到现在我还是觉得，武汉市政府如果早三个星期警告公民，预防这件事情，就不会是现在这个状况。

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希望看到改变：对专业人士的言论再包容一些
我觉得，整个事情到了现在这个地步，可能从两方面看。

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首先是，病毒的感染性史无前例，病毒本身是很容易传播的；第二是，武汉人没有提早得到预警。

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所以，当病毒已经扩散，哪怕你的医疗资源再丰富，也没有办法承受那么大量的感染人群。所以，就是需要及早发布及早开始控制。

我觉得，像传染病这样的事情，即使有医生或是病毒学家说了些令大家恐慌的话，但哪怕是大家恐慌，也比不做准备要好。

我也无法想到，武汉市为什么不向公众预警？我想不到为什么。

我希望，这件事情之后，政府能够对专业人士的言论更包容一些。

摘自张可贴公众号文章。

记录隔离期的生活点滴
我现在还是在想着如何活下去。但疫情更让我明白了未来的方向，就是要努力赚钱，以后让自己面对这类情况，有更多的选择性。

还要多屯一些口罩。

我感觉到一种很普遍的情绪，就是现在被关在家里，会怀念那些以前生活中很平常的事情，出去散步、遛猫遛狗，这些平常的事情。

我一开始是很难受，觉得外面都是病毒，只有呆在家里才安全。我平时总是想出去的，一种习惯性的生活突然中断了，很难受。

我现在开始通过网络上班了，但还是会时常趴在窗户边，看外面的街道，即便空无一人。看那些树木，河流，古老的城市，还是很想穿好看的裙子出去臭美。

我当时撤离武汉的时候感觉，过完这个春节，最多一个月就可以回去了。但我现在没有一开始想的那么乐观了。

湖北省政府已经两次延长了复工和解除封锁的日期，现在的截止日期是三月10日，或者25日。

我是个胆小的人，我想，很可能至少要到六月份或许事件才会结束。

我原本对武汉有些看法的，可能我这个人比较矫情吧。我觉得，武汉人有点凶，武汉话也凶，武汉的空气也不怎么好，可是这个事件发生之后，我觉得，我特别想念武汉。

现在我感觉，可能我无法记录重症病室的故事，但是，希望记录生活中的点滴。

人都有求生的欲望，即使现在到这一步，大家还是想着，怎么活下去。

我的一个大学同学，他在武汉工作，被感染了。从一月22或23号开始出现症状，三天后开始发烧，他就去了襄阳当地的医院。

好在，他的病情不算严重，这两天已经出院了，很开心。

这位朋友非常乐观。他的第一反应是，我的女友和妈妈怎么办。他一点儿也不悲观。我看了那么多心碎的新闻后，有这样一个乐观的人就在我身边，给我很大的影响。

最后我想说的是，今天，有一件事情让我非常心碎。我在武汉的一个好朋友的亲戚，他有其他的疾病，昨天自缢身亡。这对我影响很大。他主要是他有病，年前做了手术，但最近复发了，而武汉正全力对付冠状病毒，也不敢去医院。

我听到他的事情，哭了半天。

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