Spotify正在迅速赢得播客观众，但Spotify的播客听众对新闻似乎不感兴趣

作者 沈二 |
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发表 2020年2月29日（星期六）03:57
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瑞典音乐流媒体巨头Spotify准备在音频市场上一统江山，它将播客作为其音乐之后的竞争核心。Spotify也是对苹果播客15年来播客第一平台的最大挑战。

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那么目前Spotify和苹果在博客上的竞争态势如何呢？

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为得到答案，来自德国播客网络zebra-audio.net和分析提供商Podigee的数据查看了2019年德国6000多个播客的匿名数据。

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数据显示，Spotify在快速捕捉播客收听方面相当成功。2019年1月，苹果播客占德国所有播客集的45%。Spotify 20%。但是到12月，比分更接近: 苹果36%，Spotify 34。

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几乎所有的变化都发生在2019年下半年。Spotify在播客上大手笔投入发挥了作用。

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但数据也显示，Spotify的听众似乎不像苹果的听众那样热衷于新闻播客。苹果播客用户大约有23%的时间在收听新闻节目，而Spotify用户只有8%。

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Spotify用户似乎比苹果用户更喜欢喜剧和体育播客。对于Spotify这样一个以音乐流媒体发家的音频平台来说，这也是一个合理的发展。到底，音乐和娱乐内容更为接近和契合。

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Spotify上以和场景和情绪连接的播放列表是Spotify的最大特色。这样的列表的延续带来的也是更娱乐化的播客。但人们前往苹果平台的目的却很明确，就是“收听播客”。

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苹果播客和Spotify上都可以使用新闻播客。但是两者的结构都激励着某些种类的内容胜过其他种类的内容。

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另外作为腾讯音乐的官方合作伙伴，Spotify在中国获得了持续增长，这也可能让Spotify播客拥有更大但更不关心新闻的受众。

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这些来自德国的数据提醒我们，平台不仅仅是容纳各种内容的中性容器。无论是音频还是视频平台，它们的背后是经济利益和观念的较量。

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