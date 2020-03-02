加拿大新冠病毒现在 24 例，加通社归纳加拿大 “发病史”

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加拿大的公共卫生官员说，到目前为止，加拿大已确诊了 24 例新型冠状病毒 （COVID-19）病例，其中安大略省 15 例，不列颠哥伦比亚（BC）省 8 例，魁北克省 1 例。

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加通社 （The Canadian Press）归纳了加拿大新冠病例的发现时间：

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2020 年1 月 25 日

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多伦多出现加拿大首例新冠肺炎：一名 50 多岁男子从中国武汉抵达多伦多，出现病状后天立即打电话给 911，在多伦多森尼布鲁克医院 （Sunnybrook Hospital）被隔离。

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位于温尼伯（Winnipeg）市的国家微生物实验室（The National Microbiology Lab ）在 1 月 27 日确认了对该男子的测试结果，这是加拿大有记录的第 1 个新型冠状病毒病例。

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这名男子于 1 月 31 日出院，并在 2 月 20 日被确认痊愈。

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2020 年 1 月 26 日：

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这名多伦多男子的妻子发病，在家自行隔离，这是加拿大的第 2 例新冠病例，这名妇女也曾与丈夫一起去了武汉。

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2020 年1月 28 日：

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不列颠哥伦比亚（BC）省出现省内第1个确诊病例， BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，这是一名 40 多岁男子，他经常去中国工作，返回加拿大后自愿在温哥华的家中隔离。

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2020 年1 月 31日：

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安大略省确认第 3 个病例，患者为一名 20 多岁女性，是伦敦大学（The London University）的学生，曾去了武汉地区，她症状较轻。

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2020 年 2 月 4 日：

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BC 省出现第2例确诊病例，患者是一名妇女，她接待了来自中国湖北省的家人，之后发病，在家中隔离，两天后，她的来自湖北的 2 名家人也发病，从而使 BC 省病例增至 4例。

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2020 年2 月 14 日：

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BC 省出现省内第 5 个病例，患者是一位 30 多岁妇女，从中国湖北省返回加拿大，住在 BC 省内陆地区。

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2020 年 2 月 20 日：

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BC 省出现第 6 个病例，患者是刚从伊朗返回的一名妇女，这是加拿大第一个与中国旅行无关的病例。

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4 天后（2月24日），与该妇女有过接触的一名 40 多岁男子发病，成为 BC 省第 7 例。

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2020 年 2 月 23 日：

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安大略省报告第 4 个确诊病例，患者是一名妇女，几天前从中国抵达多伦多。

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2020 年 2 月 26 日：

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安大略省出现第 5 例，患者是一名 60 多岁的妇女，刚从伊朗返回，之后，她的丈夫（没有去伊朗）也被感染，成为安省第 6 例。

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2020年2月27日：

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魁北克省出现魁省第 1 例，患者是蒙特利尔地区的一名妇女，刚刚从伊朗返回。

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2020 年 2 月 28 日：

安大略省出现第 7 例， 患者为一名 50 多岁男子，于 2 月 25 日从伊朗返回多伦多，返回后第二天发病，前往桑尼布鲁克健康科学中心急诊室 （ Sunnybrook Health Sciences Centre）就医。

同一天安省出现第 8 例，患者为 80 多岁男子，曾到埃及旅行，他去了士嘉堡（Scarborough）的总医院（General Hospital）急诊科就医。

2020 年 2 月 29 日：

BC 省出现第 8 例，患者为一名 60 多岁从伊朗返回的妇女，BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）博士说，这名女子的病情相对较轻，正在家里进行自我隔离。

同一天，安大略省的卫生官员报告安省又增加 3 个病例，其中两名女患者最近曾分别去过伊朗，另一名患者是其中一名妇女的丈夫。

2020 年 3 月 1 日：

安大略省新增 4 例，其中 3 例在约克地区，1 例在多伦多，这四名新患者最近都曾出国旅行，两人去过埃及，另两人最近去过伊朗。

(The Canadian Press)

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