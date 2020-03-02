Jae C. Hong/The Associated Press

担心新冠肺炎取消旅行计划是否能退票？

作者 方华 |
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发表 2020年3月2日（星期一）11:22
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为了逃避冰天雪地的漫长冬季，三月份是不少加拿大人休假旅游的季节。

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计划赶不上变化

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但在今年初COVID-19新冠病毒肺炎疫情在世界越来越多国家出现的情况下，许多买了飞机票、游轮票的加拿大人担心按计划出游不但会是花了钱买罪受、而且可能会塔上自己的健康甚至是生命。

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这些加拿大人想退票，但他们中的许多人却遇到被拒绝退款的问题。

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submitted by Mike Mitchell

加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚市居民MikeMarlene夫妇就遇到了这样的问题，5400加元的游轮票钱差点就打了水漂。

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MikeMarlene夫妇早早就买下了定在227日启程、为期3个星期的游轮亚洲豪华游的船票，想舒舒服服地享受游轮旅游。但随着中国COVID-19病毒肺炎疫情的恶化和韩国、日本等亚洲邻国被新冠病毒肺炎疫情攻陷，他们越来越感到担忧。

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特别是在2月初看到2百多名加拿大人乘坐的钻石公主号游轮被困在日本近海进行防疫隔离的媒体报道后，他们感到必须取消这次乘游轮去亚洲旅游的计划。

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MikeMarlene夫妇购买的旅游套餐的游轮舱房是没有窗户的经济舱，一想到在这样的舱房里被隔离两个星期、他们就有要发疯的感觉。

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退款难

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虽然MikeMarlene夫妇购买的游轮旅游套餐中包括了不错的旅游保险，在身体突然患病的情况下可以取消旅游计划，但却没有包含任何理由都可取消旅游“Cancel For Any Reason”的条款；这意味着他们只是担心会发生新冠病毒肺炎疫情就要求取消已经支付5400加元预定的游轮游套餐会得不到退款。

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加拿大旅游保险行业的专家Will McAleer指出，即便是多花钱购买了”Cancel For Any Reason”任何原因退票的保险，也不会得到全额退款、而是要牺牲一定比例的票价。

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那么，那些没有购买”Cancel For Any Reason”旅游退票保险的加拿大人是不是就没有获得退票补偿的希望了呢？

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旅游预警

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旅游保险业专家Will McAleer说，如果旅游者在购票时加拿大政府没有把其旅行目的地放在旅游预警名单上，但随后在更新了的“不要前往或避免前往”旅行目的地名单上加上了该旅游者准备前往的目的地国家，则那些购买了取消旅游普通保险的旅游者就可以获得退票补偿。

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但MikeMarlene夫妇游轮旅游的目的地国家中没有中国、韩国和伊朗这几个被加拿大政府列为不要前往或避免前往名单上的国家，他们似乎已经没有希望得到退票补偿了。但就在这个时候他们的运气来了，在游轮预定启程前一个星期，挪威游轮公司给他们发来电子邮件说，出于对新冠病毒肺炎疫情的考虑决定取消这次游轮旅游服务，所有已购买了该游轮旅游套餐的游客都会得到全额退款。

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submitted by Vanessa Le

灵活性

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加拿大旅游保险业专家Will McAleer指出，在新冠病毒肺炎疫情下不少旅游业公司愿意向客户提供较多的灵活性，那些没有旅游保险的旅行者可以向航空公司和旅行社要求得到推迟旅行计划的同情性帮助。

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不过是否能够得到这样的帮助取决于具体的旅游业公司。

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加拿大温哥华居民Vanessa Le为参加31日在日本东京举行的马拉松长跑而购买了228日起飞的温哥华到东京的加航机票。217日东京马拉松长跑的组织者宣布为了减少新冠病毒肺炎疫情扩散的风险、决定大幅度减少参加马拉松跑的人数，只准许精英马拉松选手参加比赛。

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在这种情况下Vanessa Le决定取消这次日本之行。但加拿大航空公司拒绝退还她为自己和丈夫花2400加元购买的两张温哥华东京往返机票，理由是她购买的两张机票都是特价经济舱票，不包括退票或改票的选项。

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虽然加拿大广播公司记者请加航就此事发表看法和评论，但直到这篇报道发表时都没有得到加航的回应。

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Ivan Abreu/Bloomberg

毅力和坚持

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有时面对有毅力和有坚持性的顾客，旅游业公司也会做出让步。

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加拿大多伦多居民Saidi Chan最终就获得了挪威游轮公司的退款。Saidi Chan为自己和家人购买了四张在26日启程的2个星期亚洲豪华游轮游的套餐票，这次游轮游的终点是香港。由于担心有关的航空公司会由于新冠病毒肺炎疫情而取消香港到多伦多的航班，她要求取消这次豪华游轮游计划、并得到14千加元的全额退款。

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面对挪威游轮公司拒绝退款的决定Saidi Chan没有退缩，而是不断打电话、发电子邮件解释她取消这次游轮旅行计划的原因。到223日，她终于得到了好消息，挪威游轮公司通过电子邮件告诉她，公司方面同意全额退还她支付的14千加元游轮票钱。

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Saidi Chan说这是让她如释重负的好消息。

RCI with Sophia Harris · CBC News

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