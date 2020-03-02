魁省卫生部长: 为防感染，见面时别亲脸也别握手

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在蒙特利尔市发现了一个 COVID-19 病例后，魁北克省卫生部长丹尼尔·麦肯（Danielle McCann）表示，人们应该开始考虑采取预防措施，例如要经常洗手，与别人见面的时候别握手，也别亲脸（双颊吻）。

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她在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说：

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见面握手和两颊轻吻一直是我们的传统和文化，但在当前的情况下最好不要这样做，手确实是传播病毒的媒介。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹尼尔·麦肯接着说，人们应该尽可能地用肥皂多洗手，而且不要经常用手去触摸自己的脸。

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魁省卫生部长同时表示，对于加拿大人和魁北克人来说，风险仍然很小，目前没有理由感到恐慌，目前魁省只有蒙特利尔市的 1 个病例。

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魁省指定4 家医院接收冠状病毒病人

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她说，人们应该保持警惕，采取措施保护自己，但我们的卫生系统已经做好了准备。

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她接着说，魁北克省已经指定了 4 家医院来接收冠状病毒的感染病人。

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这 4 家医院包括犹太人综合医院（ Jewish General）、Sainte-Justine 儿童医院，魁北克心脏和肺病研究所（Quebec Heart and Lung Institute）以及拉瓦尔大学医院中心（Laval Hospital Centre）。

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（CBC）

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