国际奥委会相信东京奥运会能在7月如期举行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

到3月4日星期三为止,世界上已由至少9万人被确诊感染了新冠病毒肺炎,其中由至少3100人死亡。

世界许多国家对新冠病毒肺炎疫情已经是风声鹤唳、陷入恐慌状态,不少人怀疑定在7月份在日本东京开幕的奥运会是否还能举行。

但国际奥委会似乎不为所动,不愿加入东京奥运会是否应该被推迟甚至取消的讨论。

国际奥委会主席Thomas Bach星期三在洛桑举行记者招待会时说,正在召开的国际奥委会执委会会议已经进行到第二天,会上既没有出现取消、也没有出现推迟这样的词汇。

面对记者问他为什么对东京奥运会能在7月24日到8月9日如期举行如此具有信心的问题,国际奥委会主席Thomas Bach给出的理由是,“因为我们征询了专家的意见。作为国际体育组织,我们根据世界卫生组织的建议行事”。

当记者问如果世界卫生组织宣布新冠病毒肺炎疫情已经成为世界性大规模传染病的情况下、国际奥委会是否会改变其东京奥运会将如期举行的立场时,国际奥委会主席Thomas Bach说他不会参与这样的猜测。

Thomas Bach说过去五十年他先作为运动员、后来作为体育运动官员让他经历了各种各样的压力。比如2018年韩国冬奥会前人们对美朝核战争的担心,2016年巴西夏季奥运会前人们对Zika病毒的担心,1976、1980和1984年一些国家对夏季奥运会的抵制,1972年慕尼黑奥运会遇到的恐怖袭击,等等。

RCI with Graham Dunbar · The Associated Press、CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada