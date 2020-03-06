加拿大新冠病毒升至 51 例，阿尔伯塔省出现首例

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截止到星期五（3月6日）下午，加拿大全国 COVID-19 病例为 51 例： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 安大略省：26 例 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – BC省：21 例 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 魁北克省：3 例 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada – 阿尔伯塔省：1 例

阿尔伯塔省出现首例： 大公主号游轮上乘客

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阿尔伯塔省首席卫生官证实阿省出现了首例新型冠状病毒病例。

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这名患者是一位 50 多岁妇女，住在卡尔加里地区，她最近曾经外出旅行，有报道说，她是加利福尼亚 “大公主号” （Grand Princess）游轮上的乘客，于最近返回，目前这名妇女在家中自行隔离。

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“大公主号” 游轮在 2 月中旬的一次出海已经证实了有新冠病例，阿省卫生官员要求，过去两周内从 “大公主号” 游轮返回阿尔伯塔省的人必须进行 14 天的自我隔离。

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阿省首席卫生官 Deena Hinshaw 医生说：

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我们非常认真地对待这一病例，并正在尽一切努力使风险最小化，确保阿尔伯塔省人的安全。尽管可能有些人感到担心，但我提醒大家，我们省的风险仍然很低，而且我们已经采取了必要的预防措施，以防止感染扩散。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省的卫生部长 Tyler Shandro 说：

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阿尔伯塔的医疗保健系统已准备就绪，并在迅速采取行动。我们为保护公众和一线医疗工作者的措施已经实施，我完全相信我们的一线卫生保健工作者已经准备好，并有能力应对这一挑战。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自 1 月以来，阿省的公共卫生官员一直与加拿大公共卫生署及其他合作伙伴密切合作，以监控 COVID-19，评估公共卫生风险。

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BC 省出现第一个社区传染病例

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不列颠哥伦比亚 (BC ) 省星期四一天就增加 8 个新病例，而且其中1例没有任何近期旅行史。

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哪儿也没去就被感染，这是 BC 省的第一个社区传染病例，BC 省卫生官员正在对这位妇女的情况进行跟踪调查。

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BC省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，这位妇女 50 多岁，最近没有外出旅行，也没有和病毒患者或从发病地带返回的人有过任何接触。

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这位妇女因疑似流感的症状去了医院，结果 COVID-19 测试呈阳性。

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安省新增患者中也有两名游轮乘客

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星期五，安大略省的新型冠状病毒病例数达到 26 个。

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在安省新增的 4 个病例中，也有两位患者是 “大公主号” （Grand Princess）游轮上的乘客。

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这两位患者是一对夫妇，60 多岁，他们从加利福尼亚州旧金山登上 Grand Princess 游轮，乘坐该游轮于 2020 年 2 月 11 日至 21 日前往了墨西哥。

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他们在 2 月 28 日发病，前往安省密西沙加（Mississauga）的医院 Trillium Health Partners-Mississauga Hospital 接受了测试和治疗，目前状况良好，在家里隔离康复。

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另外一名 50 多岁的男子于 2月 27日从伊朗返回，3 月3 日在多伦多北约克综合医院急诊科就诊。

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还有一名 40 多岁的男子则是去了美国的拉斯维加斯，2 月 28 日返回多伦多后发病。

这两名男子目前也在家里隔离。

魁北克省 3 个病例

魁北克省星期五报告出现了第 3 个病例，这名患者曾经去了法国， 于本周二从法国返回。

（CBC, Radio-Canada）

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