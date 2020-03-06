(Stephane Mahe/Reuters)

加拿大新冠病毒升至 51 例，阿尔伯塔省出现首例

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年3月6日（星期五）14:04
更新 2020年3月6日（星期五）14:22
暂无评论 ↓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新信息：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
截止到星期五（3月6日）下午，加拿大全国 COVID-19 病例为 51

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          安大略省：26 例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          BC省：21 例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          魁北克省：3 例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

–          阿尔伯塔省：1 例

阿尔伯塔省出现首例： 大公主号游轮上乘客

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省首席卫生官证实阿省出现了首例新型冠状病毒病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这名患者是一位  50 多岁妇女，住在卡尔加里地区，她最近曾经外出旅行，有报道说，她是加利福尼亚 “大公主号” （Grand Princess）游轮上的乘客，于最近返回，目前这名妇女在家中自行隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“大公主号” 游轮在 2 月中旬的一次出海已经证实了有新冠病例，阿省卫生官员要求，过去两周内从 “大公主号” 游轮返回阿尔伯塔省的人必须进行 14 天的自我隔离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Scott Strazzante/The Associated Press/San Francisco Chronicle

阿省首席卫生官 Deena Hinshaw  医生说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们非常认真地对待这一病例，并正在尽一切努力使风险最小化，确保阿尔伯塔省人的安全。尽管可能有些人感到担心，但我提醒大家，我们省的风险仍然很低，而且我们已经采取了必要的预防措施，以防止感染扩散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省的卫生部长 Tyler Shandro 说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔的医疗保健系统已准备就绪，并在迅速采取行动。我们为保护公众和一线医疗工作者的措施已经实施，我完全相信我们的一线卫生保健工作者已经准备好，并有能力应对这一挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自 1 月以来，阿省的公共卫生官员一直与加拿大公共卫生署及其他合作伙伴密切合作，以监控 COVID-19，评估公共卫生风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省出现第一个社区传染病例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚 (BC ) 省星期四一天就增加 8 个新病例，而且其中1例没有任何近期旅行史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哪儿也没去就被感染，这是 BC 省的第一个社区传染病例，BC 省卫生官员正在对这位妇女的情况进行跟踪调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Michael McArthur/CBC)

BC省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，这位妇女 50 多岁，最近没有外出旅行，也没有和病毒患者或从发病地带返回的人有过任何接触。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位妇女因疑似流感的症状去了医院，结果 COVID-19 测试呈阳性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省新增患者中也有两名游轮乘客

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

星期五，安大略省的新型冠状病毒病例数达到 26 个。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在安省新增的 4 个病例中，也有两位患者是 “大公主号” （Grand Princess）游轮上的乘客。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这两位患者是一对夫妇，60 多岁，他们从加利福尼亚州旧金山登上 Grand Princess 游轮，乘坐该游轮于 2020 年 2 月 11 日至 21 日前往了墨西哥。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他们在 2 月 28 日发病，前往安省密西沙加（Mississauga）的医院  Trillium Health Partners-Mississauga Hospital  接受了测试和治疗，目前状况良好，在家里隔离康复。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

THE CANADIAN PRESS/AP, NIAID-RML

另外一名 50 多岁的男子于 2月 27日从伊朗返回，3 月3 日在多伦多北约克综合医院急诊科就诊。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

还有一名 40 多岁的男子则是去了美国的拉斯维加斯，2 月 28 日返回多伦多后发病。

这两名男子目前也在家里隔离。

魁北克省 3 个病例

(Ludovic Marin/AFP/Getty Images)

魁北克省星期五报告出现了第 3 个病例，这名患者曾经去了法国， 于本周二从法国返回。

（CBC, Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
网络礼仪
当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 – 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Coronavirus : votre téléphone peut vous contaminer

RCI | English

Canada invests in coronavirus research as cases continue to rise

RCI | Español

Canadá en las Américas Café del 6,7 y 8 de marzo 2020

العربية | RCI

أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للقرصنة