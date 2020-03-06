加拿大要求电讯公司2年内削减手机费25%

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加拿大自由党联邦政府给加拿大电讯领域的三大巨头公司两年的时间把消费者手机服务月费削减25%；如果到2022年3月还没有降低月费或者是手机月费的降价幅度没有达到25%，则联邦政府将会采取措施强迫Bell、 Telus和Rogers公司降价。

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这一决定是联邦政府科技和工业部长Navdeep Bains星期四宣布的。

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Navdeep Bains特别点出加拿大消费者选用最多的每月2GB、4GB和6GB手机服务套餐，说这些让消费者打电话、发短信、上网浏览的手机服务月费不应该超过每月40加元。

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按照加拿大联邦政府的降价目标，2GB流量手机月费要在两年内从现在的50加元下降到37.50加元、4GB月费从现在的55加元下降到41.25加元，6GB从60加元下降到45加元。

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不过，加拿大政府的上述手机月费降价措施只针对消费者已经购买了手机的情况；或者是全款购买的手机、或者是按月付款已经买断了的手机。

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RCI with David Thurton · CBC News

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