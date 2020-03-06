周末网络广播（2020年3月6-8日）

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本周报道精选

加拿大新冠病毒肺炎疫情（黎黎）

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(AP Photo/Esteban Felix)

加拿大公共卫生署一直在评估全球疫情进展的风险，继续称加拿大的风险很低。加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生星期二发推特说：“对于每个人来说，为所有情况做好准备是非常重要的。”她敦促人们为社区爆发疾病制定计划，包括防护措施，以及如果疫情影响到工作和托儿服务，自己应该采取哪些措施，同时，需要处方药的人，要保证家里有足够的处方药。

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专家：新冠疫情抢购潮被社交媒体推波助澜（方华）

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随着报道加拿大和美国COVID-19病毒肺炎疫情的消息越来越多，抢购口罩、一次性保护手套、洗手液等防疫物资的风潮已经发展到连食品、饮料和厕所手纸等日常用品也疯抢的情况。专家们认为，虽然发生重大疫情时伴随有抢购和囤积物品的风潮是常见的事情，但这次COVID-19病毒肺炎疫情引发的抢购风潮由于社交媒体的推波助澜而显得特别疯狂。

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沈二：在Facebook取消F8开发者大会后，谷歌也取消其2020年I/O开发者大会（沈二）

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BC省新增患者为加拿大首例重症（黎黎）

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(Justin Tang/Canadian Press)

加拿大的不列颠哥伦比亚省（BC）发现了第 13 例新型冠状病毒病例，新增患者是一名 80 多岁妇女，她目前在温哥华总医院接受治疗，情况危急。BC 省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，这名妇女最近从印度和香港旅行回来，卫生官员正在调查她可能在哪里感染了 COVID-19 病毒。

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担心新冠肺炎取消旅行计划是否能退票？（方华）

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为了逃避冰天雪地的漫长冬季，三月份是不少加拿大人休假旅游的季节。但在今年初COVID-19新冠病毒肺炎疫情在世界越来越多国家出现的情况下，许多买了飞机票、游轮票的加拿大人担心按计划出游不但会是花了钱买罪受、而且可能会塔上自己的健康甚至是生命。这些加拿大人想退票，但他们中的许多人却遇到被拒绝退款的问题。

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一周图片报道

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