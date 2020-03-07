新冠病毒影响全球高科技行业。Facebook取消F8大会，谷歌取消I/O大会

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在Facebook取消了F8开发者大会后，谷歌也将4月份的“ Cloud Next”活动改为纯数字会议后。最新的发展是谷歌也将取消最为重头的2020年在山景城举行的I/O开发者大会。谷歌已经给与会者发了一封电子邮件，通知他们取消会议。

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谷歌在一份声明中表示：“出于对冠状病毒(COVID-19)的担忧，并根据美国疾病预防控制中心、世界卫生组织和其他卫生机构的健康指导，谷歌取消I/O开发者大会。”。与“Cloud Next”会议不同的是，谷歌还没有宣布任何取代计划或者是否以远程会议的形式继续其主题演讲和会议。

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谷歌表示所有购买门票的与会者都将获得退款，并且他们将不必参加明年的I/O 2021开发大会抽奖就能买到票。

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全球一些大型高科技行业会议和活动因担心新冠状病毒纷纷取消。被取消的主要活动还包括：GSMA的移动世界大会、Facebook的F8会议以及日内瓦车展和游戏开发者大会。

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应对在家办公，谷歌免费提供远程视频会议工具

谷歌首席执行官桑德尔•皮帅周二在推特上还宣布，作为冠状病毒应对措施的一部分，谷歌将试验提供给企业G Suite企业套件中的远程视频会议工具。

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在试验期间，谷歌向公司和教育机构提供免费的远程视频会议使用。这个远程会议工具可以进行每次通话最多250人的大型会议，多达100000名观众的现场直播，以及记录会议并保存到谷歌网络硬盘的能力。

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另外，Facebook的CEO马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)也在早些时候发布了一份声明，表示将通过非营利组织“陈•扎克伯格倡议”(Chan Zuckerberg Initiative)采取的一些措施，以应对新型冠状病毒和关于这种疾病的病毒误导信息的传播。

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马克•扎克伯表示，Facebook将集中在三个方面提供抗击疫情帮助。提供准确的信息，停止错误信息，并为研究提供数据。

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