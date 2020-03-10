加拿大皇家骑警表示将严格限制对人脸识别技术的使用

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加拿大皇家骑警表示正在对人脸识别技术的使用进行重新评估。在评估期间，警方将只在“非常有限和特殊的情况下”使用这一技术，例如涉及儿童性剥削的调查或是人身安全受到严重威胁的情况。

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目前加拿大隐私专员丹尼尔.泰里安（Daniel Therrien）正在对加拿大皇家骑警使用人脸识别技术是否符合加拿大隐私法进行调查。加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）和皇家骑警都表示，将配合隐私专员的调查，并保证遵守相关法律，尊重加拿大公民的隐私。

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根据《纽约时报》今年1月份的报道，美国人工只能公司Clearview开发的人脸识别系统拥有30亿张来自不同网站和社交媒体的图片，可供警方和金融机构寻找犯罪嫌疑人。使用者只需得到一张照片，就可查出照片主人的姓名，电话号码，地址和职业等信息。据信加美等国又六百多个执法机构使用过该公司的系统。

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新民主党要求联邦政府在隐私专员的调查报告公布之前暂时禁止使用Clearview的技术。

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警方2月底发表声明，承认在过去四个月里曾在调查涉及剥削儿童的罪案时使用了该公司人工智能公司的人脸识别技术，因此得以解救两名儿童。另外还有“几个部门”也在罪案调查中“试验性地”使用了同一家公司的技术。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney, CP）

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