新冠病毒与加拿大经济：财长的定心丸管用吗？

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星期一（3月9日）全球股市与油价齐齐暴跌。加美股市收盘后，加拿大财长莫诺（Bill Morneau）召开了新闻发布会。这些天新冠病毒肺炎病例不断增加，频频露面的是加拿大联邦与相关省份的卫生官员。财长出面，是因为经济衰退的阴影越来越近，需要给加拿大人一颗定心丸。

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莫诺强调说，以加拿大目前的经济状况和联邦政府的财政状况，一定能安度新冠病毒引起的经济风暴。联邦政府将在几天内出台扶助企业和刺激经济的措施。

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联邦政府可以拿出410亿加元

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经济发展面临新冠病毒侵蚀之际，联邦财政的健康程度至关重要。此前加拿大议会预算官公布的报告显示，联邦政府可以再增加410亿加元的支出，同时保持债务占GDP比例继续下降。

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但是原油价格下跌肯定会对加拿大联邦和几个石油大省的财政造成影响。同样根据议会预算官的估算，每桶原油的价格下降15美元，联邦政府下一个财政年度的税收就会缩水40亿加元。

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星期一在国际市场上，原油的每桶价格下跌了16美元，股市收盘时在31美元上下。加拿大的几家上市能源公司的市值蒸发30%至50%不等。道明银行预测说，阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和加东纽芬兰省今年的财政状况因此会大受影响。

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联合国贸易与发展会议（UNCTAD）警告说，新冠病毒可能会在一些国家造成经济衰退，并在全球造成经济增长放缓。加拿大副总理弗里兰（Chrystia Freeland ）也表示，政府在“为最坏的情况做准备”。

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特鲁多政府面临考验

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(TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

星期一的股市像一面镜子，反映出人们在目睹新冠病毒不断蔓延时的恐慌。CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，今年头两个月，从乌克兰客机被伊朗导弹击落到原住民封路和石油公司撤资，特鲁多政府不断面临考验。但是新冠病毒的不同之处是它在公众当中引起的恐慌。遏止疫情和扶助经济只是政府的一部分工作。

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加拿大政府上一次遇到类似的事还是在2008年到2009年，美国金融危机引起全球经济连锁反应。惠利认为，这一次特鲁多政府面临的危机更棘手，一是公共卫生紧急事件的特殊性，二是美国政府的应对措施这一次未必可靠。

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2008年，哈珀政府在最初的胡乱出招后，拿出了 一个大规模投资基建以刺激经济发展的“加拿大经济行动计划”，随后又花了数百万加元为这个计划的成功做广告。哈珀因此成功地在接下来的大选中树立了一个可靠和带来稳定的形象。

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惠利说，大笔投资基建的效果如何我们可以讨论，但是对这个计划的推销无疑是成功的。这说明，危机当前时，对公众的交流努力和政策规划几乎同样重要。

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加拿大人需要什么帮助？

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企业和劳工权益组织要求政府放宽就业保险中关于病假的规定，提供相关的税务减免。加拿大独立企业联合会说，取消领取失业金之前的等待期可以帮助突然被隔离的员工，或让他们更愿意自我隔离以阻遏病毒传播。

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加拿大劳工大会呼吁减少领取失业金之前所必须积攒的工作时间，帮助那些休不起病假的低收入员工。该团体还希望政府制定新规，要求银行和信用卡公司允许那些收入因新冠病毒减少的人推迟付款。

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（RCI with CP, Jordan Press, CBC News, Aaron Wherry）

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