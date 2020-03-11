加拿大北方电讯公司10年前倒闭，专家深入调查发现与华为有关

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加拿大仍在讨论是否会采用华为公司的5G通讯网络。到目前为止，人们谈得最多的也只限于信息安全问题，没有像美国那样深究华为盗窃知识产权和商业信息的行为。但这种限制到上个星期已经打破。加拿大全国发行的两份主要大报之一《国民邮报》发表长篇调查性报道，从深度解释了华为的崛起与加拿大北方电讯公司倒闭之间的关系。正是因为华为窃取了加拿大北方电讯公司的核心技术，和商业机密，继而抢走了北方电讯在国际上的市场。

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《国民邮报》的记者采访了渥太华大学商业教授乔纳森·卡洛夫（Jonathan Carof）。 这位教授一直在从事电讯市场的研究，包括为什么加拿大的电信巨头北方电讯公司在10年前轰然倒塌。卡洛夫在2014年开始领导一个课题组，对北电前高管和客户进行了数十次采访，他们也采访竞争对手，找到了北电倒闭的更深层原因。

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北方电讯巨人在华为崛起中倒下

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北方电信公司曾在上世纪七八十年代红极一时，在全球发展数字电话网络方面起到领军作用。到世纪之交，它已经扩展到提供各种基于Internet的网络解决方案，拥有超过90,000名员工，市值曾一度占多伦多证券交易所公司总值的三分之一。它的技术实力非常雄厚，开发了很多产品，有些后来都没有来得及投入生产。例如渥太华的北电研究人员甚至在iPhone掀起手机市场革命前九年，就开发了带用户界面屏幕的手机Orbitor。

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北电也和其他很多企业一样，曾在互联网经济泡沫破裂时遭受了巨大损失，此后的管理层决策也备受批评。但卡洛夫教授和他所在的Telfer管理学院的同事在2012年发现，该公司曾遭到中国黑客的入侵，有数百份敏感的内部文件被盗。一些网络安全专家和前北电员工也在社交媒体上透露，他们一直怀疑北电的倒闭至少有部分原因是因为其知识产权遭到盗窃。而同一时期，华为在电信行业迅速崛起。

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2005年，华为赢得英国电信庞大的21Century网络项目的一部分，同时北电和英国同行马可尼被排除；从那开始之后几年内，这两个公司就都消失了。

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北电的最后一任首席执行官迈克·扎菲罗夫斯基（Mike Zafirovski）后来曾透露，为了扭转公司局面，北电曾在2006年与其中国竞争对手达成了一项临时协议，共同开发“超”宽带网络，但合资谈判一直没有进展，最后告吹。

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2008年，北电在家用通讯领域再次遭受华为的打击。华为赢得了与加拿大两大电话公司Telus和Bell的重要合同。 2009年1月，北电申请了破产保护。

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考虑到北电技术是深深根植于146年前加拿大人贝尔（Alexander Graham Bell）发明的电话通讯设备。华为则是由解放军前工程师任正非创立，从1987年开始生产电话交换机的小公司，后来开始涉足建设电信网络和制造手机，并以相对低的价格很快扩展市场份额。到2012年，它已超越爱立信，成为全球最大的电信设备供应商，并于2018年成为第二大智能手机生产商。

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华为总裁任正非则提供了另一种说法，他去年告诉加拿大的《环球邮报》，他曾有意收购北电，但当时已濒临破产的北电希望获得华为的控股权，结果收购计划没有达成。

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卡洛夫教授曾多次到华为访问。而就在不久前，他到深圳的华为公司参观时，意外地在公司的光荣榜上，看到了一些熟悉的面孔。他说：他们原来都是北方电讯的技术精英，现在都是华为员工，拥有出色的技术成就”。而这也可以解释为什么这两家公司多年来曾经一起开发电讯市场，生产类似的设备，竞争相同的合同，还曾试图谈判成立合资企业，但最后却出现了截然不同的结果。

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加拿大安全部曾提出警告

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1990年代后期，加拿大安全情报部亚太区主管是迈克尔·朱诺-卡特苏雅（Michel Juneau-Katsuya）。他说当时该部门已意识到在北电有“中国人从事间谍活动”。因为发现有人在北电渥太华的研发中心安装窃听器；北电的保安人员报告曾有设备的零件被卸走，但后来又装了回去。

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虽然情报机构曾提醒北电，但并没有引起它的警惕。朱诺-卡特苏雅对此的解释说:“我到现在仍然认为，是北电公司中由中国间谍控制的因素抵消了我们的警告”。

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另一位北电数据分析师劳伦斯·比尔（Lawrence Bill）回忆说，他当时在北电位于美国的德克萨斯州分部任职，华为曾购买数据交换机中使用的光纤卡，那本质上也是一种计算机设备。但后来又退回，并要求退款。当他们仔细检察退回的光卡时，发现光卡曾被拆开过，又装了回去。而后来公司就注意到亚洲市场上出现了产品的仿制版本。

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窃取北电商业秘密的最无耻行为是在其它国家出现的。2004年春季，一名北电在英国的员工注意到他存储在该公司“ LiveLink”数据库中的商业谈判文档已被加拿大的一位高级主管下载。而这位负责网络的主管布莱恩·麦克法登在收到电子邮件询问时，根本不知道发生了什么。与此同时，北电在世界多个办公室的电脑系统也受到入侵。黑客利用高管的名义窃取了数十份文件。

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在大约6个月的时间里，北电公司有1400个文档在LiveLink服务器上被盗。公司安全顾问布莱恩·希尔兹（Brian Shields）对此进行调查，他发现北电内部计算机网络被入侵可能始于1990年代末，大多数黑客事件可追溯到中国的IP地址和四个Internet服务提供商（ISP）。北电被盗的资料大部分最终送到了上海的ISP那里。他还提到网络安全公司Mandiant在2013年发布的一份报告，其中揭示了上海的主要的互联网间谍组织，很可能是中国人民解放军的“ 61398部队”。 Mandiant追踪了20个主要行业中141家公司的数据盗窃情况。

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希尔兹说，被盗窃的文件中包括北电正在开发的技术以及各种产品的发展方向，也包含定价和网络设计的销售建议；有关光路方面的技术论文；以及对北电失去与前互联网公司Genuity合同的分析。

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希尔兹现在是美国国家电信基础设施及网络安全信息交换的代表，他说：“现在仍觉得这种盗窃行为非常让人恶心。那是一个非常有能力的对手，有非常出色的隐身水平”。他说，虽然无法确认谁最终拿到了这些文件，但很明显只有北电的竞争对手才能从这些信息中受益，从而开发产品，在市场上击败竞争对手。同样，他虽不能证明华为从这次黑客攻击中受益，但坚信华为崛起成为世界电信巨头与北电在同一时期衰落并非偶然。

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受害的远不只加拿大公司一家

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美国检察官在2月中旬针对华为提出的新起诉书指控华为数十年来使用各种方法窃取其它公司的知识产权，包括六家美国科技公司的机密。检察官指责华为利用竞争对手的员工，秘密为华为工作的大学研究人员，以及其他方法窃取知识产权。其中提到几次已经公开报道的事件，如一名华为员工在芝加哥的一次技术会议上被捕，他打开其他公司的网络设备拍摄电路板。

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卡洛夫教授指出，全球电信和网络设备行业的其他公司也受到亚洲竞争者的IP盗窃以及来自华为等公司的低成本竞争的冲击。但思科、诺基亚、爱立信和朗讯等大多数公司都找到了应对的办法。

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加拿大女王大学计算机教授戴维·斯基里康（David Skillicorn）也认为，很多人至今仍然怀疑北电曾经的辉煌不该那么快结束，而是被无耻地偷空了。被竞​​争对手偷走技术是摧毁一家已经陷入困境公司的最后那根稻草。

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曾任北电数据分析师的比尔说：“当我们最终了解了北电倒闭的真正原因时，真是令人震惊”。

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而华为加拿大公司的发言人艾里克汗·韦尔什（Alykhan Velshi）表示，对华为从事了间谍活动的指控是没有根据的，加拿大政府和客户都不曾做出这样的指控。在过去十年中，华为在加拿大的研发投入达6.5亿加元，在加拿大有1,200名员工。

韦尔什说：“我们的产品或技术并不是通过盗窃开发的，是我们过去三十年在研发上投入巨资以及员工辛勤工作的结果”。

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