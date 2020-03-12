3月12日，美国亚裔在波士顿抗议因新冠病毒而对华裔/亚裔的种族歧视增加。 (AP Photo/Steven Senne)

新冠病毒时期的种族歧视，活动人士吴婷婷：华裔应该意识到无人可以幸免

作者 梁彦 |
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发表 2020年3月12日（星期四）17:03
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从去年，新冠病毒从中国武汉爆发开始，在海外的华裔，乃至亚裔，遭受歧视的事件时有所闻。

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比如，在学校里，亚裔孩子被嘲讽羞辱为“病毒”；在公共汽车上，可能因为你的亚裔面孔而遭到白眼。

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加广中文台曾经报道过，蒙特利尔连续发生针对佛教雕像的涂鸦甚至毁坏事件，因涉及宗教标志，警方目前将其列为仇恨行动。

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相关阅读：专访黎岚辉：新冠病毒引发歧视与仇恨？蒙特利尔连续发生破坏佛教雕塑事件 

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那么，华裔社区在新冠病毒爆发期间，应该如何应对种族歧视事件？系列歧视事件应该让华裔社区有怎样的理智反思与行动？

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加广采访了多年来参与华裔社区反种族歧视、关注社区健康议题的吴婷婷（Amy Go）女士。

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吴婷婷（Amy Go）提供。

为什么在多年提倡多元文化的加拿大依然存在种族歧视？

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我认为，种族主义是个系统性的问题。加拿大或许在某种程度上，是接受我们是个多元文化的国家，多种族共存。加拿大的人权宪章就是试图推行多民族相互尊重理解，提倡多元平等自由。

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多年来，少数族裔权益活动人士使用人权宪章，对法律以及政府政策中一些不平等的规定提出挑战。但是，依然有很多政策是有歧视性的因素的。比如，最近魁北克政府通过的政府雇员不许佩戴宗教标志法令，就属于这一类。可惜，宪法中的但书条款令各省出现的歧视政策得以通过和实施。

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所以，我要说，加拿大是有法律工具，有相应宪法规定的，但在现实中，我们还有很多的障碍需要跨越，意味着，针对种族主义，我们还有很多工作要做。

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我感觉，消除种族主义需要时间，可能需要几代人的努力，而不是一夜可以完成的。想想女权主义斗争的历史就是如此。

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2015年一月，德国爆发反极右纳粹抗议。(AP Photo/Markus Schreiber)

新冠病毒爆发期的歧视华人事件，人们应该怎么应对？

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就新冠病毒疫情中产生的问题，我们呼吁加拿大政府采取一些措施，针对性解决这个问题。

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另外，在新冠病毒爆发期间，政府应该设立热线，让大众能够随时举报发生在社区的、有针对性的歧视或是仇恨事件，包括网络上的或是现实生活中的。

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还有，政府应增加对少数族裔社区反歧视、反仇恨机构的拨款资助，可以从多个层面来解决这个问题。

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我们也呼吁社区联合起来，大家需要站出来，对歧视、仇视行为行为发声，要相互帮助 —— 这要求多个角度和层面的努力。

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新冠病毒爆发期针对华裔孩子的霸凌，家长应该怎么做？

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我认为，首先，家长要更多地了解新冠病毒，了解医学上以及科学事实，了解如何应对。

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针对新冠病毒，家长要常与自己的孩子沟通，让孩子明白，病毒不是专门针对某个族裔的。

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同时，要就校园霸凌与孩子沟通。校园中的霸凌，包括针对种族的，针对性别、性取向、身体特征等霸凌。家长要和孩子沟通，让孩子们意识到，为什么霸凌是错误的？反对霸凌，孩子们可以做些什么？如何向大人们求助，比如向教师、家长等求助？

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还要让孩子们在其他人遭到霸凌的时候，勇敢发声。

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这些都是很好的学习过程与经验。无论是否有新冠病毒，针对校园的歧视与霸凌，家长都应该与孩子们多沟通，这应该是家长与孩子们最经常沟通的话题之一。

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华裔社区从事件中应得到那些启示？

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全球化、互联网发展令我们暴露在各种不同的信息之中，全球范围内白人至上的兴起，对我们都产生了影响。在北美，美国总统特朗普，在我看来，就是个种族主义者。他绝对让种族主义者更加猖狂。

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这是我们面临的大环境，在加拿大的华裔也不例外。一方面，我们是种族主义的受害者，这从历史上，从现实事件中都有发生。

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但同时，华裔中也有人对其他族裔，比如对穆斯林，对穷人，对性取向不同的人，对深肤色的人，带着歧视的态度。非常不幸，加拿大华裔中也有这类人，他们无法容忍很多与自己不同的人，甚至觉得我们的皮肤比别人浅，我们就有特权。

亲眼目睹这些情况，让我感到非常沮丧。从心理上说，确实有人愿意和比自己更强势的人，比如与白人交往，比自己有权势、有钱、有更高社会地位的人交往，这并不少见。

但华裔社区中针对其他族裔、群体的歧视，是应该被挑战，应该被批评，应该被曝光的。

让我们都清楚一点，在国际地理政治的大环境下，华裔也无法避免种针对自己的种族歧视。

我们还是需要理性，让加拿大作为一个整体，一起来消除种族歧视行为。

我们应该清晰地意识到，无论你自己怎么想，种族主义会影响到你。比如伊斯兰恐惧症，最终，对社区整体产生的影响，你也逃不脱。

我们应该继续探讨和解决社会整体存在的种族主义，也要让华裔社区特别明白，大家要一起努力，对抗种族主义，没有族群应该被排除在外。

（根据与吴婷婷女士的采访整理）

RCI

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