特朗普宣布为防新冠肺炎禁止欧洲人入境

美国总统特朗普星期三晚上在白宫椭圆形办公室发表对全国电视讲话,宣布从星期五夜间开始禁止除英国之外欧洲26个国家的旅行者入境美国,以减少输入性新冠病毒肺炎疫情,这一禁令预定将维持一个月的时间。

特朗普说,美国政府一个月前采取的限制来自中国旅行者入境的措施起到了防止中国新冠病毒肺炎疫情进入美国、保护美国人生命健康的效果,现在要采取同样的措施对付来自欧洲国家的新冠病毒肺炎疫情。

在特朗普讲话后,美国国务院罕见发布对美国人出国旅行的警告;要求计划出国旅行的美国人重新考虑其国际旅行计划。

特朗普还要求美国联邦政府采取措施,为那些感染COVID-19病毒、或照顾感染者、或进行自我隔离的美国打工者提供财政帮助;并采取准许一些个人和公司企业延迟交税、方便中小企业获得银行贷款等措施。

RCI with The Associated Press、CBC News

