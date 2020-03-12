突发：加拿大总理特鲁多与太太苏菲进入自我隔离，新民主党领袖辛格也在自我隔离

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特鲁多目前没有症状；新民党领袖辛格也在进行自我隔离。

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加拿大总理特鲁多的太太苏菲·特鲁多最近刚从英国伦敦参加一个活动回来。

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昨天晚间，她开始出现一些轻微感冒症状，包括低烧。不过，目前她的症状有所缓和。

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苏菲立即寻求医生建议，并进行了“新冠病毒”测试。她目前正在自我隔离，等待新冠病毒测试的结果。

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特鲁多目前没有任何症状，但是，考虑到目前大家对新冠病毒的担心，他决定进行自我隔离，并在家中工作，包括接受工作汇报，与联邦政府官员沟通等。

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特鲁多原本在今天参加与原住民以及各省省长会议。目前，省长会议已经取消，会议将通过视频电话等方式进行。

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而反对党新民主党领袖辛格也表示，他感到不适，为保险期间，他也在进行自我隔离。

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加拿大卫生部长昨天表示，新冠病毒很可能会感染30%到70%的人口。

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加拿大公共健康部门目前的建议是，如果你有不适，请留在家中。如果你旅行回来，出现一些症状，请联络你的医生。

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加拿大每个省都设有新冠病毒咨询热线，号码是：811

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