加拿大总理特鲁多夫人被确诊感染新冠病毒

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加拿大总理特鲁多的办公室证实，特鲁多夫人Sophie Gregoire Trudeau的COVID-19病毒检测结果阳性，被确诊感染了新冠病毒；不过她的症状不严重，将继续在家里自我隔离。

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总理办公室还表示，特鲁多身体健康状况良好、没有任何症状，不需要进行COVID-19病毒检测；但为了慎重起见，特鲁多将自我隔离14天。

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加拿大联邦官方反对党保守党领袖Andrew Scheer在议会表示，希望特鲁多夫人Sophie Gregoire Trudeau尽快康复。

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由于特鲁多夫人Sophie Gregoire Trudeau出现感染迹象和COVID-19疫情在加拿大的恶化，特鲁多推迟了原定在星期四召开的联邦政府总理与各省区省长和土著人领袖的联席会议。

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不过特鲁多办公室表示，联邦总理特鲁多将以电话会谈的方式与加拿大各省区领导人讨论采取协调行动遏制COVID-19疫情在加拿大泛滥的问题。

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特鲁多还与美国总统、英国首相和意大利总理等西方国家领导人通了电话。

RCI with Kathleen Harris · CBC News

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