周末网络广播（2020年3月13-15日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇、梁艳和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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世卫组织宣布“新冠病毒”为国际大流行病

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星期三，世界卫生组织（WHO）终于正式宣布，新冠病毒（COVID-19）为国际大流行病。这意味着，中国武汉最早爆发的新冠病毒，现在已经发展成为一个全球的流行性疾病了。梁艳报道

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新冠病毒对加拿大经济的影响以及政府的对策

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加拿大总理特鲁多星期三（3月11日）上午宣布，联邦政府将拨出10亿加元，以帮助各省医疗系统、企业和员工应对新冠肺炎的蔓延。吴薇报道

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加拿大总理特鲁多与太太苏菲自我隔离；新民主党领袖辛格自我隔离

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星期四，加拿大总理办公室发出公告，说是加拿大总理特鲁多的夫人因出现感冒症状，而担心染上新冠病毒。苏菲做了新冠病毒的测试。为保险起见，特鲁多和她一起隔离。梁艳报道

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中国和俄罗斯对加拿大安全的威胁

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加拿大国家安全与情报议员委员会（NSICOP）星期四（3月12日）上午向议会提交了年度报告。这份报告认为，中国和俄罗斯利用加拿大社会的开放，通过其侨民，特工和一些校园团体对加拿大进行干涉活动，对加拿大安全构成明显的威胁。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。

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祝您健康愉快，下次节目见！

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