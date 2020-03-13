安省领先加拿大：所有公立学校停课防疫

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加拿大最大省份安大略省政府决定，在三月份为期两个星期的春假结束后让所有公立学校停课防疫，以最大限度降低COVID-19病毒肺炎疫情扩散的范围和扩散的速度。

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安大略省长福特表示，做出这一在3月14日到4月5日期间停课的决定是为保护公众健康的必要措施，是根据安大略省首席公共卫生官Dr. David Williams医生的建议而做出的决定，尽管这个措施会给家长、学校和学生带来不便。

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安大略省教育厅长Stephen Lecce星期四下午表示，在上述停课期间结束后、省政府会根据那时的疫情做出采取什么样后续防疫措施的决定。

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这位省教育厅长虽然表示安大略省公立学校会在停课期间为学生提供持续性教育，但表示如何提供这种教育需要在今后几天与学校方面协商后再做出决定。

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安大略省到星期四为止有60个COVID-19病毒肺炎确诊病例。

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