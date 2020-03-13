自我隔离中的加拿大总理特鲁多发表全国讲话

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星期五（3月13日）加东时间12点刚过，加拿大总理特鲁多走出家门，在门前事先准备好的麦克风前发表全国讲话并回答记者问题。由于正在自我隔离，他和在场记者及工作人员都保持很远距离，亦无助手陪同。所有人都在数米开外。

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他首先介绍了自己和家人的情况：确诊感染新冠病毒的妻子索菲症状轻微且身体状况已有好转。他本人无任何不适，有时因不能出门有点沮丧，但自我隔离是必须的。拜现代技术所赐，他的日常工作并没有受影响，昨天与英美意等国领导人、今天上午和几位内阁部长及法国总统马克龙举行电话会谈，下午还要和省长开电话会议。他昨天看到许多省份都推出了特别防疫措施。他向这些省政府表示感谢，因为必须由各级政府组成一个“加拿大团队”，才能有效遏制疫情。

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特鲁多说，他知道大家现在都非常担心，为自己和家人的健康，为自己的工作和加拿大的经济。但是加拿大的优势是财政状况很好。继两天前宣布的10亿加元拨款后，财长莫诺今天下午还要宣布新的经济扶助措施。今后几天还会有新的刺激经济计划出台。他保证说，政府不会让加拿大人因新冠病毒疫情而担心衣食房租。

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有记者问他为什么不和妻子一道做病毒测试。他解释说，这是遵照医生的意见。他到目前为止没有出现任何症状，医生认为没有必要做检查，只需自我隔离十四天即可。他和家人信任公共卫生专家和医生，完全听从他们的建议。他呼吁公众也这样做，做好自我防护并避免传染他人，为遏制疫情尽自己的一份力。

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特鲁多表示，在恐慌和掉以轻心两个极端之间找到合适的中间地带不容易。但是加拿大能做到。“我们会一起度过难关。”

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