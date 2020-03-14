推特开始测试自己版本的多媒体故事 – Fleets

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推特宣布，将从巴西开始试用一种名为“Fleets”的新多媒体共享格式，将让用户首次在其社交网络上创意和发布短暂的视觉内容。与传统推特不同，推特的新Fleets不能接收赞、回复或转发。并会在24小时后完全消失。

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推特发布会上的演示显示普通用户能够发布长达2分20秒的多媒体故事视频。而列入白名单的出版商将能够发布长达10分钟的视频。

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推特是最后一个测试故事格式的主要社交平台之一。多媒体故事-Stories先由Snapchat发明和普及，但现在你可以在Instagram、Facebook、WhatsApp、YouTube和其他网站上找到不同的故事版本。就连音乐流媒体Spotify最近还宣布了一项类似故事的功能测试。

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推特的“Fleets”将由用户创作和生成一个多媒体互动故事。Fleets的Stories虽然是公开的，但是普通的粉丝并不容易找到这些内容。推特的“Fleets”更多的是朋友之间一种分享生活片段的方式。

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就推特而言，Fleets旨在解决普通用户不爱发推特的主要原因之一，即他们对推特的公共性质感到不舒服，因为所有的推文都是完全公开的。Fleets这种半私密的分享内容方式为推特向其他即时通讯App靠近提供了一个机会。同时，多媒体更生动的呈现方式也可以帮助以文字和图片为主的推特吸引更多的年轻用户。

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