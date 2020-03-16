加拿大关闭边界，限制国际航班入境：特鲁多宣布抗疫新措施

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星期一（3月16日）下午，加拿大总理特鲁多宣布了新的抗疫措施，包括禁止非公民、非永久居民和出现新冠肺炎症状者入境，指定国际航班降落机场等。

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特鲁多在自家门口发表了自他因妻子确诊而自我隔离以来的第二次全国讲话。他说，加拿大政府决定关闭边界，禁止非公民和非永久居民入境。但外交人员，机组人员，加拿大人的直系亲属和美国人不受限制。

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副总理弗里兰（Chrystia Freeland ）在稍后的新闻发布会上说，之所以继续向美国开放边境，是因为两国经济密切相关，需要保证基本的物资供应。

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其次，加拿大政府决定禁止所有出现新冠病毒肺炎症状的人入境，包括加拿大公民在内。航空公司被要求检查每一位乘客，禁止有症状者登机。特鲁多同时保证，政府将设立资助项目，帮助滞留国外但没有染病的加拿大人回国。

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另外，从星期三（3月18日）开始，外国航班只能在多伦多、温哥华、蒙特利尔和卡尔加里四个城市的国际机场降落。但是货物运输不受限制。

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特鲁多表示，我们仍然可以阻遏病毒的蔓延，但是正如首席公共卫生官特蕾莎.谭（Theresa Tam）所说，窗口期的“窗口”正在关闭。他呼吁身在国外的加拿大人尽快回国，并呼吁人们尽量待在家里。“这样做是保护你自己，也保护别人，让医护人员有能力提供服务。”

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他还说，保持社交距离并不意味着断绝来往。他呼吁大家通过电话、电邮和视频通话和亲人、朋友、邻居和社区加强联络。“这是需要我们守望相助的时候。”

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特蕾莎.谭在随后的新闻发布会上呼吁加拿大人停止50人以上的聚会。“现在所有加拿大人都必须采取行动，切断传染链。”

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加强海关监控的措施

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从今天开始，所有入境旅客，无论来自何处，都必须回答关于自己健康状况的问题，例如是否有咳嗽、呼吸困难和发热等症状，并确认自己已被告知需隔离14天。加拿大边境服务署人员将加强监控，如发现疑似生病的旅客会交给公共卫生人员做进一步的检查。

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在全国各地的主要入境海关将有更多的工作人员巡视检查并发放加拿大公共卫生署关于新冠病毒的指南。

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所有入境旅客都会领到有关资料，要求他们自我隔离14天，并密切注意自己的身体状况，如果出现症状立刻联系医疗机构。他们还需要填写一份加拿大公共卫生署的表格。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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