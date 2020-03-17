何处关门？安大略省宣布实施紧急状态

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星期二（3月17日），加拿大人口最多的省份安大略在出现第一例新冠病毒肺炎死亡病例的同一天宣布进入紧急状态。省长福特（Doug Ford）表示，这个决定是经过慎重考虑后作出的。安大略省面临过去历史上从未发生过的情况。新冠病毒的威胁与日俱增。“我们必须做出决断。” 他同时也强调，紧急状态并不意味着封省。日常生活所需的一切仍会正常供应。

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福特说，疫情每一天，甚至每个小时都在变化。省政府今后几天将酌情增加新的措施。

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和福特一起召开新闻发布会的官员包括安大略省的司法部长，卫生部长，财政部长和首席公共卫生官。

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关闭学校，餐饮，演出娱乐等室内公共场所

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安大略省将关闭餐馆，酒吧，学校，幼儿园，直到3月31日。此前该省公立学校已决定关闭到4月6日。今天的宣布包括私立学校和有执照的托幼服务机构。

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该省同时禁止五十人以上的聚会，这意味着电影院，音乐厅，图书馆，教堂及所有宗教聚会场所也将关闭。

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餐饮业的外卖服务可以继续。更重要的是，超市，药店和购物中心将继续开门，公交系统也将照常运行。

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但是也有专家认为省政府采取的措施还不够严厉。一家多伦多医院的重症监护主任华纳（Michael Warner）医生在接受CBC采访时说，把聚会最多人数定在五十还是太多了。如果感染率在30%到70%的话，五十人里只要有一人携带病毒，就会感染15到35人。他认为现在应该采取更严厉的隔绝措施。

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3亿应急资金

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福特在新闻发布会上宣布了一项新冠疫情应急基金，这笔基金的第一期包括来自省政府的1亿加元和联邦政府的2亿加元，将用于增加病床，增建25个新冠病毒检测中心，为医护人员购买防护用品，为患者激增的医院增加护士及辅助人员，以及为偏远地区和原住民社区派遣50名医生。

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将立法加强员工劳动保障

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省政府计划在本星期四省议会开会时提出新的员工保护法案，建议因新冠病毒自我隔离的员工不需向雇主出示病假条，也无需担心自己的职位。

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福特呼吁官方反对党安大略新民主党与政府合作，以便让所有法规在一天内获得通过。

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安省病例全国之冠

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到星期二下午为止，安大略省共有189例新冠病毒病例（包括5例治愈）。但是该省本来就是加拿大人口最多的省份。联邦首席公共卫生官特蕾莎.谭（Therisa Tam)说，更令人担忧的是该省有数个病例传染源不明，患者最近没有旅行，和旅行归来的人也没有接触。这意味着有可能发生了社区传染。

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安省各地都出现了病例，但是大部分患者集中在大多伦多地区。

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多伦多市长托利（John Tory）对省政府实施紧急状态的决定表示欢迎。他同时呼吁每个市民在这个非常时期自律，用停止聚会，避免与人接触的方式为遏制病毒蔓延、减轻医疗系统压力尽一份力。

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总理特鲁多今天第三次发表全国讲话，他也在讲话中再次敦促加拿大人保持社交距离，以此减轻病毒对老年人的威胁，减少感染人数。

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(RCI with CBC News, CP)

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